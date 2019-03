Investigan la importación de clínker de cementeras







31/03/2019 - 08:29:04

Correo del Sur.- Algunas empresas cementeras nacionales podrían ser aisladas del beneficio del decreto supremo que instruye la construcción de carreteras en el país con cemento 100% fabricado en el país. El Gobierno investiga la utilización de clínker importado en algunas cementeras.



El miércoles, el gabinete ministerial del presidente Evo Morales aprobó el decreto que dispone el uso del cemento portland y/o puzolánico para la ejecución de obras de infraestructura vial que forman parte de la Red Vial Fundamental, según su artículo 1.



El objetivo de la norma es frenar la importación de asfalto y cuidar las reservas internacionales. En la actualidad, el asfalto llega desde Brasil y Perú.



Las diferentes obras camineras en el país se construyen con carpeta asfáltica y su durabilidad es menor a 20 años. Por ello, la nueva norma señala que el cemento que se utilice para la construcción de carreteras tiene que ser 100% materia prima boliviana, desde la caliza hasta el clínker.



El Viceministerio de Comercio Interno emitirá un certificado a las empresas cementeras donde se afirme que su producción es nacional.



CEMENTERAS OBSERVADAS



La ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Nélida Sifuentes, en su última estadía a Sucre, dijo que los dirigentes fabriles que impulsaron la norma denunciaron que las empresas cementeras de La Paz, Tarija y Santa Cruz sólo embolsan cemento, es decir, que no utilizan materia prima nacional, lo cual impediría que participen de las licitaciones para construir carreteras.



“Nos han denunciado los dirigentes fabriles y de FANCESA que las otras cementeras estarían embolsando simplemente ya no estarían utilizando clínker, ni la piedra caliza para hacer cemento como las otras industrias en el país, lo estamos investigando y si se comprueba (las empresas) van a ser sancionadas y no podrían entrar (en la licitación). Es cemento de Warnes, Tarija y de La Paz porque la materia prima que usan es extranjera, en el decreto está claro, 100% nacional como lo hace FANCESA y COBOCE. Tenemos un mes de plazo para investigar y hacer conocer las medidas que se tomarán”, sostuvo.



La autoridad explicó que FANCESA y COBOCE tienen concesiones mineras de donde extraen caliza y puzolana para la producción de cemento por lo que se enmarcarían en el Decreto.



Sifuentes reveló que la norma fue elaborada con los dirigentes de los fabriles de Chuquisaca y de la confederación nacional del sector, el objetivo es garantizar que se incremente la producción y se utilice con preferencia el producto boliviano.



HAY CAPACIDAD



El gerente General de FANCESA, Marcelo Díaz, señaló que la empresa chuquisaqueña se enmarca en los requisitos que contempla el decreto ya que su producción del clínker es con materia nacional y tiene la capacidad para provisionar cemento a las constructoras.



En la actualidad, FANCESA provee de cemento a proyectos carreteros en Beni y Pando como El Sena, el Carmen y San Juan y con la quinta ampliación tendrá mayor capacidad de producción.



Respecto a la importación de clínker que realizan otras cementeras, Díaz evitó referirse al tema, sin embargo dijo que el Estado conoce qué empresas importan materia prima mediante el control fronterizo y de Aduana.