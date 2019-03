Coca: Grado de seguridad de BoA es de 99,98%







30/03/2019 - 18:11:05

La Paz, (ABI).- El ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda, Oscar Coca, informó el sábado que en 10 años de operaciones de la empresa Boliviana de Aviación (BoA), registró un grado de seguridad de 99,98% para sus pasajeros.



"Desde su inicio de operaciones, hace 10 años, hasta la fecha, BoA ha realizado más de 237.000 vuelos y ha registrado 36 incidentes, eso quiere decir que el 99,98 por ciento de sus vuelos no han tenido ningún tipo de incidentes, este es el grado de seguridad que tiene nuestra aerolínea", precisó el ministro Coca, en el acto de interpelación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.



Explicó que hasta la fecha BoA no registró ningún accidente en sus operaciones, ya que los accidentes son cuando se tienen consecuencias mayores de estructura y se registran daño a los pasajeros y que, en este caso, la empresa no ha tenido ningún tipo de ese aspecto.



Coca, en este sentido, dijo que este es un motivo para celebrar debido a que la línea aérea nacional demostró que es una de las empresas más seguras de transporte de pasajeros en Bolivia y el mundo.



La autoridad además informó que las aeronaves con las que cuenta BoA no fueron adquiridas por el Estado boliviano, sino por la misma empresa que fue conformada con patrimonio propio y con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica.



En la actualidad, BoA cuenta con una flota de 20 aeronaves ocho Boeing 737-300, cuatro Boeing 737-700, dos Boeing 737-800, cuatro aeronaves 767-300 y dos bombardier CRJ-200.



Coca además detalló que la empresa de aviación nacional nació con un patrimonio de 15 millones de dólares y hoy cuenta con 86 millones de dólares, y una utilidad acumulada de 292 millones de bolivianos, en 10 años de operaciones; no es deficitaria y, al contrario, registró un crecimiento en su patrimonio de 500%.



"BoA no le debe al Estado, más bien ha generado patrimonio y ha permitido que 225.000 niños cobren su Bono Juancito Pinto. Somos una empresa diferente que no tiene deudas impositivas", recalcó.



Concluido el acto de interpelación, la Asamblea Legislativa Plurinacional emitió un voto de confianza al titular del Ministerio de Obras Públicas.



Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, a la conclusión de la interpelación, dijo que las preguntas planteadas fueron totalmente absueltas por parte del Ministro de Obras Públicas y se conoció que BoA es una empresa que garantiza vuelos seguros para su clientela.



"No se han registrado accidentes, sino hubo 36 incidentes durante estos 10 años, lo que representa el 0,01 por ciento, es decir, que hay una seguridad en BoA del 99,98%, esto garantiza que definitivamente que los vuelos por parte de BOA están plenamente seguros", señaló.