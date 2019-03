Morales advierte que embajada de EE.UU. alista un ataque mediático en su contra







30/03/2019 - 18:06:00

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales advirtió el sábado que la embajada de Estados Unidos trabaja en un complot mediático para atacarlo con mentiras montadas con ayuda de las redes sociales y algunos medios de comunicación.



"Sé que la embajada de Estados Unidos está preparando, estamos convencidos de eso. Qué me estará preparando en base a la mentira, esa es la estrategia del imperialismo, del capitalismo, nunca dicen la verdad, montan por redes, medios de comunicación", mencionó Morales en una entrevista con radio La Pizarra de Argentina.



Por otra parte, Morales lanzó una indirecta al candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, y dijo que es "un político de mesa".



En la entrevista, Morales fue consultado sobre su parecer respecto a personajes de la política nacional, entre otros, y cuando el periodista mencionó a Carlos Mesa, el mandatario boliviano respondió: "Tiene su estilo de hacer política, como su nombre dice Carlos D. Mesa, es un político de mesa".



Morales también se refirió al senador y candidato presidencial de Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, de quien admitió no conocer muy bien, pero sí dijo que viene de un movimiento político que propugnaba el racismo, el fascismo y el banzerismo.



Morales también dio su parecer sobre Fidel Castro, a quien calificó como el "hombre más solidario con el mundo", una característica que también podría definir a Hugo Chávez, de quien además destacó que "siguió los pasos de Simón Bolívar".



Por último, sobre Túpac Katari, Morales mencionó que es un hermano "insustituible" y su legado "inmortal" obliga a no abandonar la lucha por el pueblo.