Mensajes de voz consecutivos y videos: La nueva actualización de WhatsApp







30/03/2019 - 13:10:34

RT.- El servicio de mensajería instantánea WhatsApp prepara varias sorpresas para los usuarios de su aplicación en dispositivos con el sistema operativo Android. La actualización beta 2.19.86 introduce las próximas funcionalidades que están siendo desarrolladas por la "app", entre ellas la capacidad de escuchar varios mensajes de voz continuamente y la nueva versión del modo PiP, informa el portal WABetaInfo.



Mensajes de voz consecutivos



Esta nueva función permitirá reproducir continuamente varios mensajes de voz recibidos de manera consecutiva.



Como señala WABetaInfo, la función se activa cuando WhatsApp detecta dos (o más) mensajes. La aplicación va a reproducir las grabaciones una tras otra y el usuario no tiene que hacer nada.



"Picture in Picture"



Además, la empresa ha actualizado el modo "imagen en imagen" o PiP ("Picture in Picture", en inglés) para visualizar videos de los servicios más populares como YouTube, Facebook, Instagram y Streamable sin necesidad de salir de la aplicación. La función permite disfrutar de la grabación en una ventana flotante y continuar chateando.



Mientras que la antigua versión no dejaba cambiar el chat sin cerrar el video, en la actualización esto será posible. Además, el portal señala que en la nueva versión se podrá ver un video incluso cuando la aplicación de WhatsApp está en segundo plano.



Sin embargo, por el momento no se puede probar la novedad, que ahora está siendo desarrollada y estará disponible para los teléfonos con el sistema Android 8 y más reciente.



Días atrás se dio a conocer que WhatsApp planea también ofrecer en el futuro próximo una de las novedades más esperadas: el modo oscuro. La función está disponible en la versión beta de la actualización 2.19.82, la cual permite que todos los colores en la aplicación sean presentados en claros y oscuros.



El modo tiene varias ventajas. Primero, ayudará a reducir la tensión en los ojos del usuario durante el uso de WhatsApp de noche o en condiciones de poca luz, porque el brillo de la pantalla no será tan luminoso. Además, el "modo oscuro" ayudará a conservar la batería en teléfonos con pantallas OLED.