Rusia: Las especulaciones de EE.UU. sobre las operaciones militares rusas en Venezuela no tienen fundamento





30/03/2019 - 12:11:59

RT.- La vocera del Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, ha declarado este 30 de marzo que las afirmaciones de EE.UU. sobre las operaciones militares del Ejército ruso en Venezuela no tienen ningún fundamento.



"La parte rusa ha definido claramente el objetivo de la llegada de sus especialistas a Caracas. No se trata de ningunos "contingentes militares". Por lo tanto, las especulaciones sobre la realización por parte de Rusia de algunas "operaciones militares" en Venezuela son absolutamente infundadas", reza un comunicado del Ministerio.



Zajárova ha afirmado que Washington trata de atribuir a Moscú los planes que las propias autoridades estadounidenses tienen respecto al país latinoamericano. EE.UU. vuelve a "declarar arrogantemente que tiene "todas las opciones sobre la mesa"", ha subrayado.



En ese contexto, ha comentado también las declaraciones del enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, que este viernes precisó que "sería un error que Rusia pensara que tiene libertad de acción" en Venezuela.



"Es imposible oponerse a esto, porque solo las autoridades del país, encabezadas por el presidente Maduro, tienen esta libertad", ha indicado, añadiendo que las acciones de otras naciones en territorio venezolano "se restringen por las normas del derecho internacional".