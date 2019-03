García: Bolivia abre relación directa con la India, la sexta economía más grande del mundo







30/03/2019 - 12:07:16

La Paz, (ABI).- El conjunto de acuerdos que suscribieron los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de la India, Ram Nath Kovind, abren una era de relación directa con el país hindú, que es la sexta economía más grande del mundo, destacó el sábado el vicepresidente Álvaro García Linera.



"Son un conjunto de acuerdos que nos coloca a los bolivianos en una relación directa con la sexta economía más importante del planeta y con los países más poblados el mundo", remarcó García Linera.



El Vicepresidente consideró que la visita del presidente hindú fue una de las más importantes de las últimas décadas, ya que permitirá encarar de manera conjunta proyectos de desarrollo económico y tecnológico.



"Estamos contentos, agradecidos por esta visita, que muestra claramente que hoy Bolivia, en el contexto mundial, ya no es ni nunca más será un país insignificante, lo fuimos durante décadas, hoy no, hoy las potencias del mundo se acercan a Bolivia, no para imponernos como lo hacían antes, sino que hoy las potencias del mundo, como Alemania, China e India, se acercan para hacer negocios de complementariedad", agregó.



El valor de las exportaciones bolivianas a India asciende a 750 millones de dólares y las importaciones llegan a 140 millones de dólares, precisó García Linera.



En ese sentido, dijo que los acuerdos suscritos con la India, el segundo país con más población a nivel mundial, permitirán a Bolivia fortalecer su tecnología e industria en varias áreas, como del litio y exploración de hidrocarburos.