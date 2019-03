Trump corta todo el apoyo financiero a Guatemala, Honduras y El Salvador







30/03/2019 - 08:55:24

RT.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, decidió poner fin a toda la asistencia directa al llamado "Triángulo Norte de Centroamérica", formado por Guatemala, Honduras y El Salvador, informaron desde el Departamento de Estado del país.



"Llevamos a cabo instrucciones del presidente y acabamos los programas de asistencia extranjera del año fiscal 2017 y 2018 al Triángulo Norte", indicó este sábado un portavoz del Departamento a ABC News.

Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad de EE.UU., durante una reunión con secretarios de Honduras, Guatemala y El Salvador, en Tegucigalpa, el 27 de marzo de 2019. EE.UU. firma un acuerdo con el Triángulo Norte para mejorar la seguridad regional



Horas antes, el mandatario estadounidense anunció su decisión de dejar de brindar apoyo financiero a estos países. "He terminado los pagos a Guatemala, Honduras y El Salvador. Ningún dinero no será ya destinado allí", señaló.



Trump precisó que los países en cuestión recibieron "enormes cantidades de dinero". "No les pagamos más, porque no han hecho nada por nosotros", subrayó.



Dichos países son las principales fuentes de inmigrantes que llegan al territorio estadounidense. Sin embargo, Washington les asignaba dinero para estabilizar la situación en su territorio, con la idea de cortar el flujo de migración hacia EE.UU. "Su gente se quedará en su país si cree que allí hay un futuro más brillante para ellos", afirmó en octubre pasado el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence.