Los líderes juegan en casa, Wilster visita a Bolívar en fecha 14 del Apertura







30/03/2019 - 08:50:19

La Razón.- La decimocuarta fecha del torneo Apertura de la División Profesional se pone en marcha este sábado y se extenderá hasta el domingo con siete encuentros. El clásico nacional entre Bolívar y Wilstermann es el plato fuerte de la jornada; Nacional Potosí y Blooming, defenderán la punta jugando como locales. El Tigre visita a Aurora.



Con la primera rueda concluida el certamen se acorta, restan 13 fechas para definir al campeón del certamen. La pugna por las primeras posiciones está apretada con dos punteros y tres equipos que meten presión. Bolívar está a dos unidades de los líderes; The Strongest y Wilster a cinco, lo que hace presumir una definición electrizante.



Cabe resaltar que Wilstermann, Blooming, San José y Always Ready tienen 14 partidos jugados, uno más que el resto.



Rol de partidos y designaciones arbitrales



Sábado



El cotejo que abre la fecha enfrenta a Always Ready con Sport Boys. Víctor Hurtado conducirá las acciones asistido por Alain Ledezma y Roger Orellana.



Uno de los líderes, Nacional Potosí, jugará contra San José. Raúl Orosco será el árbitro, Juan Pablo Montaño y Ludwing Pérez los jueces de línea.



Royal Pari y Oriente Petrolero se miden en duelo cruceño. Guery Vargas fue designado como principal autoridad, José Antelo y Edwar Saavedra sus colaboradores.



Domingo



La jornada de domingo inicia con el lance Guabirá-Real Potosí. La terna arbitral estará comandada por Gad Flores cooperado por Rubén Flores y Lucio Criales.



El clásico Nacional Bolívar-Wilstermann tendrá a José Jordán William como juez central, Wiliam Medina y Ángel Calderón en las líneas.



Aurora choca con The Strongest. La comisión arbitral designó a Alejandro Mancilla, Alcibiades Menacho y Mauricio Alvarado.



La fecha se cierra con el otro choque de orientales entre Blooming y Destroyers con el arbitraje de Juan Nelio García, que tendrá el apoyo de Juan Flores y Carlos Tapia.