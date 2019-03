Aprueban premios millonarios en la Copa Sudamericana







30/03/2019 - 08:48:34

Diez.- La Confederación Sudamericana de fútbol aumentó en más de 47 millones de dólares los premios de la Copa Sudamericana 2019, reveló la organización deportiva este viernes en su página digital.



La millonaria suma marca una diferencia notable con respecto a las anteriores ediciones del segundo certamen más importante de clubes de la región.



El incremento es 155% superior a lo repartido en 2015 y 31% superior al torneo de 2018. El campeón y el subcampeón recibirán además el 25% cada uno de la recaudación neta de la final única que se disputará en Lima.



Bolivianos en la Copa



En esta edición los representantes bolivianos que se clasificaron son: Guabirá, Oriente Petrolero, Nacional Potosí y Royal Pari. De los cuatro, Guabirá es el único eliminado, mientras que Royal pasó a la segunda fase. El equipo refinero y el cuadro potosino aún no han disputados sus partidos de vuelta de la primera ronda.



Tabla de premios



Campeón: $us 6,5 millones





Subcampeón: $us 4,5 millones



Semifinalistas: $us 2,5 millones



Cuartos de final: $us 1,7 millones



Octavos de final: $us 1,1 millones



Segunda fase: $us 675.000



Primera fase: $us 300.000





La edición 2019 repartirá USD 47.200.000, marcando un aumento histórico del 155 % respecto a la edición 2015.