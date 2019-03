FBF entregará la misma cantidad a los 14 clubes profesionales







30/03/2019 - 08:46:39

Los Tiempos.- La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) tiene previsto entregar un monto “significativo” a los 14 clubes de la División Profesional para que pueda ayudar con sus deudas. El importe será repartido del primer ingreso que reciba la federación por la venta de los derechos de televisación de la selección nacional.



La entidad federativa repartirá el primer desembolso que realizará la empresa española Mediapro, que corresponde al 30 por ciento del total de 12 millones de dólares. La FBF tiene previsto recibir 3.600.000 de dólares



“Será por igual a los 14 clubes, incluido Bolívar que no entra en cuestión de televisación nacional, como esto es eliminatorias, entra también”, señaló el vicepresidente de la División Profesional, Robert Blanco.



El dirigente explicó que en el caso de las asociaciones, el importe que recibirán será menor, aunque tampoco especificó cuál será la cantidad que se entregará; sin embargo, destacó que no será en la misma medida que a los clubes profesionales.



Para la Verde



“Ese dinero no se debería dar ni a las asociaciones ni a los clubes porque es un dinero que se tiene que ocupar para las selecciones. Ellos reciben montos para viáticos, costos de viaje, son bastantes los gastos. Sólo por esta excepción se va a hacer”, dijo Blanco.



El vicepresidente puntualizó que la intención de la FBF es conseguir recursos para la División Profesional con el afán de evitar que se tenga la necesidad de darles algún tipo de apoyo económico.



“Se está queriendo hacer un buen contrato de televisión para el fútbol profesional para que ya no haya que sacar dinero de la selección”, aseveró.



Sobre el vínculo con Sport Tv Rights, el dirigente explicó que aún se tiene un contrato hasta 2020, por lo que aún no se puede revisar los términos del mismo; sin embargo, no se descarta sacar una licitación anticipada para analizar las propuestas de otras empresas que podrían esta interesadas en los derechos de la Primera División.



Los montos a entregar serán definidos en la próxima reunión del Comité Ejecutivo, que está previsto para las próximas semanas, aunque tampoco se conoce la fecha del encuentro dirigencial.