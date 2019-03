Always Ready, a recuperar la senda del triunfo





30/03/2019 - 08:43:50

El Diario.- El equipo de Always Ready buscará hoy (15:00) reencontrarse con la victoria en el partido frente a Sport Boys, en el estadio Municipal de Villa Ingenio, donde no podrá contar con su capitán Augusto Andaveris.



Los millonarios fueron derrotados en sus últimas presentaciones ante Oriente Petrolero, The Strongest y Wilstermann, perdiendo ante el Tigre su invicto como dueño de casa en el escenario de El Alto.



El cuadro al mando del entrenador Julio César Baldivieso cayo (0-2) este miércoles en su visita a los aviadores en lance adelantado de la jornada 15 por la participación de los cochabambinos en la Copa Libertadores de América. En ese compromiso en el estadio Sudamericano Félix Capriles también perdió a Andaveris, quien dejó el campo de juego por una fractura no desplazada de tibia, tras una dura falta propinada por Lucas Gaúcho, que lo mantendrá fuera de las canchas de tres a cuatro meses.



Baldivieso recupera al uruguayo William Ferreira, quien superó una lesión que le impidió estar ante los aviadores.



Con 14 puntos y en el noveno lugar, Always Ready buscará mostrar mejoría frente al Toro Warneño, que no la pasa nada bien, ubicándose décimo tercero, con diez enteros, en las posiciones, sólo por encima de Aurora, en el último lugar con nueve unidades.



El equipo del entrenador Christian Lovrincvich perdió (4-1) ante Bolívar en la jornada 13, sumando su séptima caída. Sport Boys no gana desde el 6 de febrero, cuando se impuso (2-1) a Oriente Petrolero en la quinta fecha del certamen doméstico.



Controlará el compromiso el árbitro cochabambino Víctor Hugo Hurtado, asistido desde los costados por sus coterráneos Alaín Ledezma y Roger Orellana.