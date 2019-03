Nacional Potosí quiere mantenerse







30/03/2019 - 08:41:39

Correo del Sur.- Con 28 puntos en la tabla de posiciones y ubicados en el primer puesto del Campeonato Apertura de la División Profesional, el plantel de Nacional Potosí tiene lista toda su artillería para enfrentar a San José esta tarde (17:15) en el estadio Víctor Agustín Ugarte de Potosí por la décima cuarta fecha del Torneo Apertura.



El partido debía jugarse mañana a las 15:00, pero los santos solicitaron que el encuentro sea adelantado ya que el martes jugarán contra Liga Deportiva Universitario de Quito, por la Copa Libertadores de América.



Para el cotejo, el técnico Alberto Illanes aprovechó el tiempo de receso para seguir puliendo a su equipo, el boliviano está convencido que cuenta con “un buen plantel”, pero subrayó que “no bajarán los entrenamientos” ya que falta la segunda rueda por jugarse y no se les está permitido distracciones, si quieren cumplir con el objetivo.



Illanes realizará algunas modificaciones en la habitual alineación titular, podrá disponer de Nicolás Royón que volverá a la canchas después de un mes aproximadamente por una lesión que lo dejó al margen. En tanto que se Vladimir Castellón y Edson Pérez se mantendrían en sus puestos.



También estará a disposición el jugador Harold Reina recuperado de una lesión, aunque no trabajó a la par de sus compañeros durante la semana por lo que podría ser tomado en cuentan por algunos minutos; mientras que en el arco, Javier Rojas se mantendrá bajo los tres palos del plantel rancho guitarra.



Por su parte San José, conducido por el chileno Miguel Ponce afrontará el partido envalentonado después de haberle encajado cinco goles a Blooming, en el partido adelantado por la décimo quinta fecha.



Para esta tarde se espera que el responsable del ataque Santo sea el argentino Cristian Alessandrini.



En el arco, Poce no definió si Rodrigo Banegas o Carlos Lampe (se incorporó luego de haber sido parte de la selección), será el responsable de proteger al conjunto de la “V” azul.



Quien no podrá ser de la partida es Ariel Juárez, el jugador fue expulsado en el encuentro contra los celestes cruceños el pasado miércoles en el estadio Jesús Bermúdez.