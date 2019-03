Ramiro Vaca aparece como el Sub-20 de The Strongest





30/03/2019 - 08:38:30

Página Siete.- El mediocampista Ramiro Vaca apareció ayer en el equipo titular de The Strongest, que se apresta a visitar a Aurora mañana desde las 17:15 en el estadio Félix Capriles. El tarijeño será el Sub-20 de la escuadra de Achumani en el juego por la decimacuarta fecha del Apertura.



Fue el único de los cuatro atigrados convocados a la Verde que trabajó ayer con normalidad. Durante la labor táctica estuvo en el equipo considerado titular, mientras que Henry Vaca, Raúl Castro y Marvin Bejarano, los otros tres seleccionados, realizaron un trabajo de recuperación.



Vaca entró en reemplazo de Gabriel Sotomayor, quien había alternado en el equipo base en las anteriores dos jornadas de fútbol.



Antes del entrenamiento, el técnico Pablo Daniel Escobar manifestó que los cuatro jugadores serían evaluados durante el trabajo matutino y basado en ello se decidiría quien juega y quien no.



Sin embargo, Vaca cumplió con la sesión con normalidad, mientras que los otros tres futbolistas cumplieron con una sesión de gimnasio.



El resto del equipo fue el mismo de las jornadas de miércoles y jueves con Daniel Vaca; Adolfo Machado, Maximiliano Ortiz, Fernando Marteli y José Sagredo; Wálter Veizaga, Diego Wayar y Jhasmani Campos; Jair Reinoso, Vaca y Rolando Blackburn.



En el caso de Veizaga, quien no terminó la sesión de fútbol el pasado jueves por una sobrecarga muscular, se entrenó a la par de sus compañeros y estará en el partido ante el equipo del pueblo si el DT lo confirma.



“Trabajamos muy bien estas dos semanas, aprovechamos al maximo para equiparar cargas y que todos estén en condiciones”, dijo el técnico, a tiempo de aclarar que cualquiera puede jugar porque “llenaron nuestras expectativas”.



Añadió que tiene hasta el domingo para tomar las decisiones en cuanto a la elección de los titulares para el compromiso ante los celestes.



“Nuestros objetivos son a corto plazo, trabajamos partido a partido”, aclaró.



Los atigrados cerrarán sus aprestos en la jornada de hoy en su estadio de la zona de Achumani. Luego del entrenamiento la delegación atigrada se trasladará al aeropuerto e iniciar el viaje a Cochabamba.



Kachuba estará en el ataque celeste



El brasileño Diogo Kachuba será quien comande la ofensiva de Aurora en el partido de mañana ante The Strongest, en el estadio Félix Capriles, duelo por la decimacuarta jornada del torneo Apertura.



En los entrenamientos se observó al brasileño como único hombre de ofensiva, pero será colaborado por Brayan



Araníbar y Darío Torrico por las puntas.



El enganche en el equipo valluno será Charles Da Silva, según se pudo ver.



El equipo del pueblo alternaría con Agustín Cousillas; Iván Huayhuata, Anderson Rey, José Luis Reyes y Caleb Cardozo; Mario Parrado, Sergio Moruno, Araníbar, Da Silva y Torrico, además de Kachuba.



El director técnico Marcos Ferrufino afirmó que ganar un compromiso como del domingo ayudará a subir los ánimos del plantel, que considera juega bien.



Destacó que los atigrados juegan juntos desde hace tiempo y es una ventaja.