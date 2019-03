El presidente de Diputados rechaza pedido de Amnistía







30/03/2019 - 08:28:46

Página Siete.- Ante la exigencia que realizó Amnistía Internacional al Gobierno de dejar de perseguir y expulsar “arbitrariamente” a migrantes venezolanos en situación de vulnerabilidad, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, afirmó que ese tipo de organismos “están manejados políticamente”.



“Lamentablemente este tipo de organismos están manejados políticamente, ideológicamente”, indicó el legislador perteneciente al partido de Gobierno.



La directora para Las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, dirigió un tuit al Ministerio de Gobierno y a su principal autoridad, Carlos Romero, para pedirle que pare la persecución a venezolanos.



El organismo se pronunció luego de que, el pasado 18 de marzo, el Gobierno hizo conocer la expulsión de cinco venezolanos migrantes, porque “confesaron estar involucrados en acciones conspirativas”.



Ante esta situación, Borda sostuvo que cualquier persona extrajera “que venga a convulsionar a nuestro país”, de acuerdo a norma constitucional y tratados internacionales, “tienen que ser expulsados”.



“Se ha denunciado que estas personas vinieron o intentaron generar convulsiones en el país, además pagados. Ahí hay un argumento fáctico jurídico para que se les pueda expulsar”, declaró Borda.



La organización internacional, además, activó una “Acción Urgente”, para dirigir peticiones al ministro Romero e instarle a que “deje de detener, perseguir y expulsar arbitrariamente a los refugiados venezolanos que necesitan protección internacional”.



“Ministro Carlos Romero, deje de expulsar arbitrariamente a personas venezolanas. ¡Necesitan protección, no persecución!”, escribió Guevara en su mensaje.



Al respecto, el diputado Borda respondió: “No entendemos cómo hace este tipo de pronunciamientos, sino se pronuncian, (de que se) está estrangulando económicamente a Venezuela, ¿dónde están ellos?”.



Los cinco venezolanos fueron expulsados del país, tres días después de que un grupo de ciudadanos de ese país fueron a protestar a las puertas de la Embajada de Cuba.



El senador y candidato presidencial de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, aseveró que el tema de fondo “no es lo que diga el organismo”, “sino lo que hizo (el Gobierno) y lo que ha hecho es perseguir a personas que participaron en la Embajada de Cuba. No hubo ni una conspiración. Maduro no les da pasaporte, pero son personas que merecen ser recibidas, merecen la solidaridad”.



El legislador opositor agregó que los venezolanos migrantes “son gente que está viviendo una dictadura, una crisis humanitaria”.