Adolescente futbolista es dopada, violada y abandonada en la calle







30/03/2019 - 08:24:16

El Deber.- La Fiscalía emitió mandamiento de apremio contra tres jóvenes que, según investigaciones respaldadas con certificaciones forenses e informes sicológicos, tienen responsabilidad directa en la violación de una adolescente de 15 años que estudia en un centro educativo y es una destacada jugadora de fútbol.



Según el informe de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía, bajo la dirección del fiscal Roberto Méndez y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), el drama de la muchacha se inició a fines de febrero, cuando recibió el llamado telefónico de un amigo de su colegio, de 18 años, quien la invitó a su casa supuestamente para hacer tareas y tomar café.



Como ambos viven en la zona, ella aceptó y acudió al domicilio del joven, lugar donde, minutos después, llegaron otros dos jóvenes amigos del dueño de casa y a los que la adolescente no conocía físicamente, aunque había tenido contacto con ellos mediante mensajes de chats por WhatsApp.



Los datos contenidos en el expediente, con información de las pesquisas, señalan que en la casa solo estaban la adolescente y los tres jóvenes.



En ese momento, su compañero de colegio le invitó una bebida energizante a la adolescente y le suministró una tableta, indicándole que eso le ayudaría a relajarse y sentirse bien.



Ella tomó el líquido y la tableta, pero minutos después empezó a sentirse mal mientras era observada por los tres sujetos.



Su amigo, el dueño de casa, le dijo que descanse en su dormitorio y ella aceptó. No recuerda nada más, pues se desvaneció.



La hallaron en la calle



Las investigaciones del caso determinaron que el día del suceso la adolescente no regresó a su casa y generó incertidumbre entre sus familiares, que empezaron a buscarla pensando que se había quedado a dormir en la casa de alguna de sus compañeras.



Uno de sus familiares se enteró que había mantenido contacto con su amigo de 18 años y fueron a buscarla en la zona de la Villa Primero de Mayo.



Al llegar al lugar, los seres queridos de la muchacha la encontraron abandonada en una calle y dieron parte a la Policía.



Los uniformados, junto con personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y de la Fiscalía, se hicieron presentes en el sitio y trasladaron a la menor hasta un centro hospitalario. Allí, un médico forense le hizo una valoración y certificó que fue víctima de ultrajes sexuales.



Como elementos de prueba, se colectaron algunas muestras para análisis de laboratorio en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), así como algunas prendas de vestir.



La víctima, que recibe permanente asistencia profesional de sicólogos y trabajadoras sociales de la Defensoría, se recupera favorablemente. En su entrevista sicológica aseguró que puede reconocer a los dos amigos del dueño de casa. Los tres son buscados por la Policía.



Le robaron sus chuteras



Las indagaciones de la Felcv y de la Fiscalía señalan que el día en que se perpetró el delito, la adolescente, que es futbolista, tenía puestas sus chuteras preferidas, las cuales tienen un costo económico cuantioso; sin embargo, cuando fue abandonada en la calle, estaba descalza.



Los agentes policiales realizaron operativos en busca de los tres implicados en el hecho y tras pesquisas han logrado determinar que los autores de los ultrajes y del robo fueron a ofrecer las chuteras a un mercado de la zona para venderlas, según los testimonios de algunos comerciantes.



Tras la denuncia de los familiares, la Fiscalía abrió un proceso por el delito de violación agravada, identificó a los autores y emitió notificaciones para que se presenten a prestar sus declaraciones informativas.



Sin embargo, ninguno acudió, por lo que ayer el fiscal Roberto Méndez libró mandamientos de aprehensión contra los tres y ya están siendo buscados.