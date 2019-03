Candidato Ortíz alude a Mesa y dice: La unidad no se la construye desde un sofá y el twitter





30/03/2019 - 08:21:51

La Razón.- El senador y candidato a la presidencia por la alianza Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, aludió a su contrincante en las elecciones generales, el expresidente Carlos Mesa al señalar que “la unidad no se la construye desde un sofá y desde el twitter”.



Las declaraciones se dan en medio del debate surgido por el dinero destinado a Mesa para que cumpla su rol de portavoz de la causa marítima, durante el juicio contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que acabó con una sentencia adversa a los intereses nacionales.



“Aquí estamos construyendo la unidad, la unidad no se la construye desde un sofá y desde el twitter, la unidad se la construye incorporando alianzas con los sectores populares, rurales, de trabajadores, de los barrios, esa es la unidad que estamos construyendo, pero la unidad también la construimos con quienes siempre hemos luchado contra el MAS”, declaró tras la firma de un pacto con la Alianza Social Patriótica (ASP) y consultado sobre la polémica.



Los diputados de oposición Rafael Quispe y Wilson Santamaría revelaron que el expresidente recibió en cinco años Bs 1.022.855,14, mientras que su equipo, conformado por tres personas, Bs 1.932.896,48. Mesa anunció una demanda contra los legisladores por haber asegurado que recibió un sueldo, la tarde de este viernes hizo efectivo el proceso ante el Ministerio Público.



Ortiz defendió a Quispe y Santamaría frente al proceso anunciado por Mesa y consideró que solo cumplieron con una labor de fiscalización y que era su deber darlo a conocer.



“Si cumplir una labor de fiscalización, alguien lo considera un ataque, parece que alguien no se ha enterado en qué consiste la democracia, parece que a algunos les hace falta leer la Constitución Política del Estado y en lugar de responder con amenazas y con insultos racistas a un diputado indígena debieran dedicarse a aclarar cuál es su versión de la situación”, sostuvo.



Mesa negó haber cobrado un sueldo, aunque reconoció que se le "proveyó de pasajes, alojamiento y comidas" para sus viajes en misión especial como parte de la estrategia de la demanda marítima.



Ambos legisladores, hoy en filas de la alianza Bolivia Dice No, anunciaron que se defenderán legalmente.