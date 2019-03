Huanuni ya registra 40 casos de jukeo este año







30/03/2019

El Deber.- Debido al incremento permanente de los hechos de ‘jukeo’ (acción de robar mineral) en la empresa minera estatal Huanuni, las autoridades judiciales, policiales y sindicales se reunieron y definieron ejecutar acciones más agresivas para frenar la sustracción del mineral por organizaciones delictivas, que actúan como bandas armadas y que a pocos días de cerrar el primer trimestre de este año, ya han registrado al menos 40 hechos.



El encuentro que se llevó adelante el jueves en la localidad de Huanuni, distante a 50 kilómetros de Oruro, estuvo dirigido por el fiscal departamental orureño, Orlando Zapata, y contó con la participación de los dirigentes vecinales, los jefes policiales y los responsables de la empresa minera.



El reclamo general de los partícipes de la cita, fue que el arresto de los ‘jukus’ (ladrones de mineral) no aseguraba nada, ya que a menos de una semana de estas detenciones los sindicados recuperan su libertad y vuelven a delinquir de igual o hasta con mayor violencia.



El secretario general del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni, David Choque, indicó que ahora los ladrones no solo roban mineral, sino que también se han dado casos donde destrozan las máquinas y los equipos de la empresa, además de registrarse varios casos de agresión a los trabajadores que encuentran a los ‘jukus’.



“Menos de 24 horas están arrestados los ‘jukus’, luego salen y con más fuerza atacan, destrozando maquinarias y golpeando a nuestros compañeros”, sostuvo Choque.



El dirigente dijo que hay seguridad en el cerro de Posokoni, de donde los mineros de Huanuni sustraen el mineral, y destacó que incluso se compraron cámaras de seguridad y adelantó que se pretende incorporar algunas trancas con detector de minerales, “pero no se puede seguir con esto, se debe erradicar el problema de raíz”, apuntó Choque.



El sindicalista reveló que en un operativo conjunto que se desarrolla en Huanuni, se gasta alrededor de Bs 700, siendo que la merma mensual que soporta la estatal minera alcanza los $us 2 millones por el robo de los minerales.



Las conclusiones



El Ministerio Público ordenó que se deje un fiscal de forma permanente en Huanuni, lo mismo que un médico forense. La finalidad es que las autoridades judiciales hagan un mejor seguimiento a estos casos.



Otra de las definiciones a las que se llegó, es que si bien la Ley 1093 donde se incorpora en el Código Penal sanciones para el robo de minerales, la aplicación penal de este delito no provocó la disminución de los casos de ‘jukeo’.



Ante esto se pidió que cuando se descubran nuevos hechos de los ‘jukus’, se califique la acción no como hurto sino como robo agravado o incluso asociación delictuosa, para conseguir sanciones más severas contra estas personas.