UIF investigará el lavado de dinero a sola denuncia oral







30/03/2019 - 08:06:31

Página Siete.- La Unidad de Investigaciones Financiera (UIF) modificó el formato para el inicio de una investigación sobre lavado de dinero y ganancias ilícitas. Anuncia que ahora se puede realizar las denuncias de forma verbal y que ya no es necesario el respaldo de documentos.



“Hagan su denuncia, incluso puede ser verbal, si ustedes se acercan y hacen su denuncia y nos dicen qué persona son de la que se sospecha, o la institución, esa va a ser investigada”, afirmó ayer la directora de la UIF, Teresa Morales.



La información se dio a conocer ayer durante el informe de rendición pública de cuentas inicial 2019 donde participaron dirigentes vecinales, organizaciones sociales, representantes de instituciones entre otros.



En dicha audiencia, Morales se dirigió al auditorio e informó sobre la modificación del formato de las denuncias, ahora se pueden hacer de manera verbal, evitando la complejidad de la remisión de un memorial y además con la garantía de que se la identidad de los denunciantes no será revelada y de ser necesario se aplicarán medidas de protección para los testigos.



“Todas las denuncias que se hagan a partir de organizaciones (sociales) serán investigadas, pero no denuncias de cualquier otro delito sino denuncias de legitimación de ganancias ilícitas (o lavado de dinero)”, señaló.



La legitimación de ganancias ilícitas es un delito que consiste en disfrazar el origen, el destino y el movimiento de recursos o bienes provenientes de actividades ilícitas o criminales tales como la fabricación, transporte, comercialización o tráfico ilícito de sustancias controladas; corrupción, entre otros.



El lavado de dinero es una operación irregular que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero.



La autoridad aseguró que toda denuncia será investigada y si se verifica la sospecha el informe será remitido a la Fiscalía o al Viceministerio de Transparencia.



La mayoría de casos de lavado de dinero están vinculados al narcotráfico, cuyos recursos se intentan “blanquear”.