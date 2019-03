Gobierno reitera que no existen motivos para intervenir Cotas





El Deber.- Ante el anuncio hecho ayer por los delegados y presidentes de los distritos de Cotas, de que no permitirán una intervención en la cooperativa, el Gobierno reiteró que no existen motivos para aplicar la medida en la telefónica.



Cabe recordar que el robo de más de $us 7,7 millones en el interior de Cotas ha suscitado un daño en la imagen de la entidad.



Emilio Rodas, viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, explicó que para proceder con una intervención debe existir ingobernabilidad por problemas en la conducción de los consejos de Administración y Vigilancia, que pongan en riesgo la continuidad del servicio que se presta.



“En el caso de Cotas, desde el principio de la fiscalización, se han identificado problemas y fallas en el Consejo de Vigilancia, pero no se ha puesto en riesgo la continuidad del servicio. La cooperativa está en condiciones de seguir brindando los servicios a sus usuarios, no existe condicionante para que se produzca una intervención”, dijo la autoridad.



Rodas además manifestó que los delegados deben ocuparse de que los problemas de la cooperativa se transparenten, que las cosas se manejen con claridad, y que no se ponga en riesgo nuevamente el patrimonio de Cotas.



Piden apoyo al Comité Cívico



Ayer, un grupo de delegados y presidentes de los distritos de Cotas se reunió con Luis Fernando Camacho, titular del Comité pro Santa Cruz, para solicitar la ayuda del ente en la resolución del robo ocurrido en la cooperativa.



Rodolfo Escalante, delegado del distrito 44 de Cotas, leyó un pronunciamiento en el que pidieron a la institución cívica que interponga sus buenos oficios para defender a la cooperativa que es patrimonio de todos los cruceños, que exija a las autoridades judiciales competentes el esclarecimiento del robo millonario que ha sufrido Cotas y que se investigue a fondo hasta dar con todos los responsables.



Además, los delegados y presidentes de los distritos de Cotas se oponen rotundamente a que la cooperativa sea objeto de intervención por parte del Gobierno.



Ante esa solicitud, Camacho dijo: “No vamos a permitir que porque personas hayan decidido cometer delitos, el Gobierno tenga la excusa o quiera generar una excusa de intervención”.



El titular del ente cívico además indicó que la institución brindará apoyo, no solo a los socios de Cotas, sino al sistema cooperativo en su conjunto.



Continúan las investigaciones



La noche del jueves fue allanado un consorcio de abogados como parte de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía con relación al caso Cotas. Del lugar fue retirada documentación.



“Se allanó un inmueble que tiene relación con Widen V. (propietario de Media Market, proveedora de Cotas). La comisión de fiscales está realizando la valoración y evaluación de la documentación”, informó el fiscal de Distrito, Mirael Salguero.