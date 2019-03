COBOCE está en emergencia y Gobernador facilitará diálogo







30/03/2019 - 07:58:29

Opinión.- Los representantes de la Cooperativa Multiactiva COBOCE R.L. se reunirán el martes con el ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, para informarle que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) de Cochabamba está vulnerando sus derechos mineros.



La movilización de la Cooperativa inició el jueves, cuando los trabajadores marcharon hacia la sede de AJAM en el departamento, ubicada en la intersección de las calles Salamanca y Antezana. La intención era reunirse con el titular departamental de esa institución, Juan Carlos Murillo, para que les explique por qué emitió una resolución que quiere desconocer la condición de “operador minero” de la Cooperativa, y por qué se empeña en rechazar sus solicitudes de otorgación de nuevas concesiones para la explotación de materia prima.



Esa determinación afecta a 1.200 empleados directos de COBOCE que usan ese material para producir cemento, ladrillos, cerámica y otros derivados.



El jueves, Murillo se encontraba de viaje, pero, a través de Asesoría Jurídica de la AJAM, pactó una reunión para las 9:00 horas de ayer, viernes.



El encuentro entre los cooperativistas y la AJAM Cochabamba fracasó, debido a que Murillo insistió en que, para reconocer a COBOCE como “operador minero”, primero debe transformarse en una cooperativa minera, dejando de lado su condición de “multiactiva”.



En criterio del jefe Legal de COBOCE Multiactiva R.L., Joaquín Saucedo, reducir todo el sistema que COBOCE consolidó a lo largo de 53 años a una cooperativa minera es “imposible”.



Si no estaban de acuerdo, otra sugerencia que Murillo dio ayer a los trabajadores, una aún más radical, fue que realicen los procedimientos necesarios para plantear la modificación de la Ley Minera y que propongan que las cooperativas multiactivas también se beneficien con las concesiones y no solo las estatales, mineras o privadas, como dicta la nueva Ley Minera.



El discurso de Murillo enardeció a los representantes de COBOCE que participaron en la reunión, debido a que hay antecedentes de que la AJAM departamental, con base en la nueva Ley Minera, ya otorgó licencias de concesiones a COBOCE.



Es más, a principio de gestión, el ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, “ilustró” al personas de la AJAM de Cochabamba y La Paz sobre la actividad minera que realiza COBOCE, y aseveró que esa es una de las principales actividades que desarrolla entre varias otras, así está establecido en su estatuto.



ROMPIERON DIÁLOGO Los cooperativistas, acompañados de los dirigentes de la Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba y de la Central Obrera Departamental (COD), abandonaron la reunión.



La dirigencia y ejecutivos de COBOCE, junto a las bases que hacían vigilia en la parte externa de AJAM mientras se desarrollaba la reunión, acordaron marchar hacia la Gobernación de Cochabamba para hablar con el titular, Iván Canelas, y pedirle que intervenga en el conflicto.



La primera autoridad del departamento facilitó una reunión entre el ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, y COBOCE para el martes 2 de abril en La Paz.



Entre tanto, los cobocianos reiteraron que se encuentran en estado de emergencia debido a que sus fuentes laborales están en riesgo.



En respaldo a la Cooperativa, el representante de la Federación de Fabriles de Cochabamba, Mario Céspedes, dijo que, si el martes no se da solución a la problemática de COBOCE, radicalizarán la medidas de presión. Mencionó que sumarán a la Central Obrera Departamental y la Confederación de Fabriles.



La Cámara de Minería de Cochabamba también emitió su apoyo a COBOCE, reiterando que es una de las pocas empresas que aporta al desarrollo regional.