India aprueba para Bolivia crédito de $us 100 MM y Evo perfila fábrica de medicamentos contra el cáncer





30/03/2019 - 07:57:04

La Razón.- Sin duda, la visita a Bolivia del presidente de India, Ram Nath Kovind, es histórica. No solo porque es el primer mandatario de esa nación que llega al país, sino porque, además de expresar su interés en participar de la industria del litio y el tren bioceánico, anunció un crédito de $us 100 millones, que el presidente Evo Morales quiere usar en la instalación de una fábrica de medicamentos contra el cáncer.



“Saludamos la visita”, dijo esta mañana el mandatario boliviano dirigiéndose a su homólogo asiático y luego remató: “Yo estaba convencido que India nunca iba a abandonar al indio, muchas gracias hermano Presidente por su presencia, nos sentimos orgullosos de sentirnos indígenas o indios, cualquiera sea el término, porque somos hermanos, somos hijos de la Madre Tierra”.



La reacción del mandatario se debió a la decisión que minutos antes le había comunicado su colega indio en la cita bilateral y luego en la declaración conjunta de prensa y la firma de acuerdos en diversos sectores, entre ellos energía, tecnología, diplomacia y educación.



“Me siento privilegiado en poder hacer el desarrollo dentro del marco de la cooperación Sur-Sur y dentro de estricto orden el cumplimiento de $us 100 millones de línea de crédito para Bolivia para financiar proyectos de desarrollo”, anunció Kovind.



A su turno, Morales replicó que “nos ha sorprendido para darnos un crédito de $us 100 millones, créditos concesionales para Bolivia y, además de eso nos ha preguntado (y dijo) ‘ustedes decidan en qué van a invertir”.



Luego, el boliviano añadió: “Hermano Presidente, rápidamente he conversado con nuestros ministros, ministras y queremos decirles que queremos invertir como un inicio para una industria, una fábrica de medicamentos para combatir el cáncer desde Bolivia, esperamos la trasferencia de conocimiento”.



Morales destacó la relevancia de que India, “uno de los principales motores de la economía mundial”, vuelque su mirada a Bolivia para fortalecer la cooperación entre ambas naciones.



Bolivia se sumó a la Alianza Solar Internacional impulsada por India para promover energías alternativas para que en 2025 el 50% de la población boliviana deje de depender de combustibles fósiles.



Asimismo, se activaron conversaciones para instalar en el país un centro de excelencia de tecnologías de información y comunicación para contribuir a la soberanía científica; además se debate el fortalecimiento del sistema de salud boliviano, en este marco India ofreció becas en salud y, además, sobre los recursos naturales.



También se pactó un intercambio cultural y la revalorización de los patrimonios de ese carácter y los lingüísticos.



Los asuntos multilaterales también fueron parte de la cita. “Compartirnos el compromiso por la paz y en defensa del multilateralismo, los principios de la carta de las Naciones Unidas y defensores del derecho internacional”, destacó Morales.



Antes, Kovind, quien recibió el Condor de los Andes, la máxima distinción que entrega Bolivia, había anunciado todos esos compromisos y agradeció por el recordatorio de los 150 años de la muerte del nacimiento de Mahatma Gandhi.



“Presidente Morales, renuevo nuestros lazos entre países y también le agradezco su apoyo en el problema de terrorismo que tuvimos hace poco. Hemos acordado en trabajar en contra del terrorismo y en la necesidad de reformar el consejo de seguridad de las Naciones Unidad para contemplar la realidades”, dijo.



Además, invitó a su colega boliviano a visitar Nueva Delhi para devolver gentilezas, una convocatoria a la que Morales respondió con una aceptación: “Su invitación es como una orden, visitaremos la India para seguir suscribiendo más acuerdos y cumplir con los acuerdos que estamos cumpliendo acá”.



Kovind también se reunirá con empresarios y estudiantes universitarios en la tarde de este viernes. El sábado visitará a la comunidad india y al mediodía partirá hasta Chile para cumplir una agenda similar.