Pari ratifica que desfalcó solo al Banco Unión







30/03/2019 - 07:53:25

El País.- El Ministerio Público programó para este viernes la inspección ocular seguida de reconstrucción del desfalco a dos agencias del Banco Unión en La Paz. Juan Franz Pari, ex gerente de operaciones y principal acusado, reconoció que operó solo en el robo millonario.



El actuado judicial se llevó a cabo en las agencias de Achacachi y Batallas y el Ministerio Público convocó solo a los ex funcionarios implicados que trabajaron en esas sucursales, no así a los familiares, amigos, socios y novia de Pari.



Pari “ha señalado primero: él ha actuado de manera unilateral que no ha conversado, no ha tenido ni siquiera un acuerdo previo con ningún funcionario del banco. Segundo, ha quedado claramente establecido que podría modificar para que cuadren todos los elementos cuando vayan y realicen los controles sorpresa, todos estén plenamente cuadrados” los arqueos, manifestó Saúl Villarpando, abogado de la cajera de la agencia de Achacachi, Zulma S. K.



La reconstrucción inició en Achacachi, ahí Pari en reiteradas ocasiones ratificó que actuó solo en el desfalco porque tenía la potestad de modificar los montos de ingreso y egreso de dinero, además de contar con acceso a las bóvedas de la entidad. En cambio, la cajera negó tener conocimiento de que su entonces jefe estuviera robando dinero y al tener un cargo inferior desconocía las cifras que se manejaban.



“Ella simplemente se limitaba a abrir la prebóveda y abrir la bóveda, sin embargo, ella también ha manifestado que nunca ha podido determinar qué montos existían o nunca podía haber realizado ningún tipo de control porque el señor Pari era su jefe”, manifestó.



El ex gerente de la agencia de Achacachi mencionó que a Pari se le dio mucho poder.