Los docentes que ganan más de Bs 15 mil exigen el doble aguinaldo







30/03/2019 - 07:38:13

Opinión.- La Confederación Universitaria de Docentes (CUD) de Bolivia se reunió con el Viceministerio de Presupuesto para solicitar la cancelación del doble aguinaldo, correspondiente a la gestión 2018, a todos los docentes que ganan más de 15.000 bolivianos.



El reglamento del aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” especifica que ese beneficio sería solo para los asalariados que ganen igual o menos de 15.000 bolivianos y que debe ser pagado, como máximo, hasta el 31 de marzo de esta gestión.



Un comunicado que emitió la CUD indica que los docentes del sistema son “una masa crítica intelectual y fundamental del país que contribuye al crecimiento económico y expansión del Producto Interno Bruto (PIB)”.



Por lo que, en su criterio, la determinación de no pagarles ese beneficio es un “error”.



RESULTADOS En la reunión que los profesores tuvieron con le Viceministerio de Presupuesto, la autoridad titular, supuestamente, reconoció como “error” la no cancelación del doble aguinaldo a todos.



La CUD aseguró que está abierta la posibilidad de coordinar con los ministerios de Gobierno, Educación y Trabajo “para que, en forma conjunta, se respalde la solicitud docentes en instancia gubernamentales”.



Los maestros se reunirán con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la primera quincena de abril para reiterar ese pedido y, en lo posible, llegar a un acuerdo.



COMPROMISO La CUD dejó en claro que la dirigencia nacional de los docentes está comprometida con el gremio y que no agotará las instancias hasta que se pague ese beneficio a quienes ganan más de 15.000.