Visita del presidente indio abre camino para inversión en gas, minería y energía







30/03/2019 - 07:37:04

El Deber.- ‘Business’ es una palabra anglosajona que rompe las barreras lingüísticas. Traducido, significa negocios, y eso justamente vinieron a buscar a Bolivia 40 empresarios de la India, que arribaron al país junto al primer mandatario indio, Ram Nath Kovind. La delegación no perdió el tiempo, ayer realizó una rueda de negocios con sus pares bolivianos. Específicamente, el interés y las futuras inversiones de las empresas del país asiático están dirigidos a hidrocarburos, minería, energía y al séptimo arte: el cine.



Incluso ambos Estados acordaron encaminar inversiones en esos sectores. El pacto más importante fue suscrito ayer entre el presidente Evo Morales y Kovind, para una inversión de $us 13.000 millones para la exploración, desarrollo y exportación de Gas Natural Licuado (GNL) de Bolivia al mercado de la India.



La inversión, según el Ministerio de Hidrocarburos, contempla $us 3.000 millones en exploración y desarrollo de distintas áreas de interés hidrocarburífero en el país. Con esto se espera alcanzar una producción de gas natural adicional de 25 millones de metros cúbicos día (MMm3/d).



Por otro lado, se prevé una inversión de $us10.000 millones para la construcción de una planta de licuefacción y el gasoducto Bolivia-Ilo (Perú).



Ambos mandatarios participaron en la firma de ocho memorandos de entendimiento que engloban las áreas de salud, tecnología, minería, transporte, cultura, relaciones diplomáticas y otros.



También se acordó promover la cooperación en el ámbito de la información satelital, a través del intercambio de conocimientos con la especialización de profesionales bolivianos en la India.



Rolando Sánchez, vicepresidente de la Cámara Bolivia-India de Industria, Comercio y Turismo (Cabinco), señaló que la principal mirada de India está puesta en las reservas de litio que tiene el país.



Apuntó que el mayor provecho que puede sacar Bolivia es en la transferencia tecnológica, la producción cinematográfica y salud.



“Estamos promoviendo Bolivia en la India. Para que los empresarios de allá puedan venir a invertir. Bolivia es un mercado pequeño, pero con mucho futuro”, afirmó.



Otra ventaja de Bolivia, según Sánchez, que destacan desde la India es su ubicación geográfica, que puede ser muy bien aprovechada por las empresas interesadas en aterrizar en el país. “Bolivia es el centro de Sudamérica, y acá se pueden ensamblar equipos y de aquí se puede exportar a Brasil, Argentina, esa es la idea”, afirmó.



Encuentro con empresarios



Durante la visita del presidente Kovind, 40 empresarios y 26 empresas de la India participaron de una Rueda de Negocios, organizada por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco). En el evento también participaron 62 compañías bolivianas.



Roy Chowdhury, ejecutivo de My Home Group, una empresa ligada a la construcción, producción de cemento, energía, consultoría y educación, que factura $us 1.000 millones al año, y busca concretar inversiones en el país, fue uno de los actores de la cita. Afirmó que su llegada al país fue muy fructífera porque logró concretar acuerdos en el campo de la energía. De Bolivia destacó su potencial en el campo energético y la construcción.



“Estamos en tratativas que aún no puedo adelantar, deseamos un intercambio mucho más elevado”, afirmó el empresario.



En el encuentro se realizaron 290 reuniones y se concretaron cerca de $us 32 millones en intenciones de negocio.



De parte del grupo de empresarios bolivianos, Oliver Asbún, abogado y cineasta, logró cerrar dos acuerdos importantes. Como representante legal de un grupo de productores de quinua consiguió cerrar trato por un significativo volumen del grano. Y como hombre ligado al séptimo arte logró acercamiento para financiar una película con Tollywood, el centro de la industria del cine de Bengala Occidental, uno de los 29 estados de la República de la India.



De forma anual, esta industria cinematográfica produce 50 películas por año, para un público de 340 millones de espectadores.



Interés por el litio



Luego de una extensa agenda, ayer el jefe de Estado de India destacó la gran riqueza que tiene Bolivia en un acto realizado en la noche en las instalaciones del hotel Camino Real, en donde empresarios de ambos países firmaron acuerdos de cooperación. Apuntó que su país está muy interesado en desarrollar la producción de litio. “Queremos un acuerdo para poder trabajar con el litio”, dijo.



Hizo hincapié de que el interés con Bolivia es alto, dado que India es el tercer socio comercial más importante del Estado boliviano, con exportaciones que llegan a los $us 723 millones. Por último, pidió un ambiente amistoso para la llegada de futuras inversiones a Bolivia.



Finalmente, el presidente Evo Morales sostuvo que la inversión privada extranjera y nacional es bienvenida.