Apoyo a Guaidó de Mesa y Doria Medina







30/03/2019 - 07:29:54

El Día.- Los líderes políticos de oposición, Carlos Mesa y Samuel Doria Medina, expresaron su solidaridad con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, después que el contralor general de ese país, el diputado chavista Elvis Amoroso, resolvió inhabilitarlo del ejercicio de cargos públicos por el lapso de 15 años.



Pronunciamiento. "Me sumo al apoyo y solidaridad de los pueblos democráticos, con el presidente encargado de #Venezuela @jguaido, ante el nuevo atentado del dictador @NicolasMaduro para limitar su legalidad y legitimidad, usando a las instituciones públicas serviles al régimen. #VenezuelaLibre", pronunció el candidato presidencial Mesa.



También lo hizo el líder opositor de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, a través de su cuenta de Twitter. "La Contraloría, bajo control del tirano Maduro, es usada para sus fines de eternizarse en el poder usurpado. Busca por todos los medios bloquear a Guaidó cuya legalidad y legitimidad son indiscutibles".



Inhabilitación. Ambos políticos repudiaron la conducta del gobierno venezolano, que, a través de Amoroso, anunció que se determinó la inhabilitación de Guaidó para ejercer cargos públicos por un tiempo de 15 años.



Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela desconoció la resolución de Amoroso, "El pueblo de Venezuela no se va a dejar confundir con una falsa inhabilitación", afirmó. "No es contralor. El Parlamento legítimo es el único que puede designar un contralor", dijo.