La Paz sin opciones: Achocalla y Mecapaca rechazan relleno sanitario







30/03/2019 - 07:25:34

El Diario.- Las autoridades locales de Achocalla y Mecapaca rechazaron la propuesta de la Alcaldía de La Paz para construir el nuevo relleno en alguno de estos municipios. Entretanto, la urbe paceña solicitó ampliar las operaciones del relleno de Alpacoma por dos meses, hasta conseguir una nueva opción de terreno.



"No queremos que se confunda la situación. Nosotros queremos el cierre del relleno de Alpacoma y no queremos saber más de instalar rellenos sanitarios en Achocalla. También debo aclarar que en ningún momento hemos ofrecido un terreno. Señor Revilla no hemos autorizado ningún terreno para construir un relleno en Achocalla, esto hemos dejado bien claro. Asimismo, nunca hemos pedido contenedores para Achocalla, eso también queremos aclarar”, dijo el alcalde de Achocalla, Dámaso Ninaja, en conferencia de prensa.



El Alcalde de Achocalla informó que los comunarios y vecinos de Achocalla, convocaron a un ampliado general de emergencia que se realizará el próximo jueves para analizar el pedido de la Alcaldía de La Paz, de ampliar por dos meses más las operaciones del botadero de Alpacoma.



"El ampliado definirá si se acepta modificar el convenio del 28 de enero pasado, por lo que pedimos que intervenga el Ministerio de Medioambiente y Aguas de manera urgente y que se cumpla el convenio, y le decimos al Alcalde Revilla, que Achocalla y los pobladores queremos que se cierre el relleno en Alpacoma”, sostuvo.



Explicó que si bien se aceptó el pedido de ampliar las operaciones en Alpacoma por una semana, esa decisión fue asumida para evitar cualquier problema de salud y contaminación ambiental a los habitantes de la ciudad de La Paz, pero debe ser el alcalde Revilla, quién busque la solución a este problema.



Mecapaca



Por su parte, el alcalde de Mecapaca, Enrique de la Cruz, informó que los dirigentes y vecinos de Mallasa, Masasilla, Lipari, Carreras, Avircato y Huaricana, rechazaron la instalación de un relleno sanitario así como la oferta del terreno a 15 kilómetros de la plaza central de ese municipio.



"Hemos ofrecido esa alternativa pero fue rechazada por el Alcalde Revilla, ahora son las organizaciones de base (juntas vecinales y comunarios) que rechazaron la oferta de instalar un relleno sanitario en Mecapaca, así que deberá ser el Alcalde de La Paz que busque otras ofertas", afirmó.



Los comunarios y vecinos de río abajo expresaron su rechazo por las consecuencias de la contaminación ambiental, más tratándose de una región productora de verduras, legumbres, frutas y hortalizas que abastecen los mercados paceños, dijo De la Cruz.



INSPECCIÓN



Después de la inspección realizada a los predios de Patapampa, la Asamblea Departamental de La Paz rechazó la construcción del relleno, con el argumento del peligro de una "inminente contaminación ambiental", que afectaría a la flora, fauna, además de los bofedales, vertientes de agua y ríos subterráneos de agua dulce.



CABILDO ABIERTO



Entre tanto, a pocas horas para cumplirse el plazo para el cierre del relleno en Alpacoma, los vecinos de Alto Achachicala y comunarios de Patapampa decidieron convocar a un "cabildo abierto" y se anunció el rechazo de la construcción del nuevo relleno en el predio de 50 hectáreas que compró el municipio.