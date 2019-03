Nicaragua: Oposición da seis días a Ortega para que acepte adelantar elecciones







29/03/2019 - 18:35:06

VOA.- Las negociaciones entre la opositora Alianza Cívica por la Justicia y Democracia y el gobierno del presidente Daniel Ortega se encuentran en su momento más tenso, debido a que el mandatario no se ha pronunciado sobre la exigencia de diversos sectores de aceptar el adelanto de elecciones para resolver la crisis sociopolítica que casi cumple un año.



El canciller Denis Moncada aseguró que la posibilidad de adelantar elecciones no era un tema que “esté sobre la mesa de negociación”, argumentando que esto implicaría “una violación a la Constitución Política y (crearía) un mal precedente para próximos gobiernos”.



“La Constitución vigente en nuestro país establece períodos presidenciales claramente definidos (…) imagínese usted, qué va a pasar si nosotros utilizamos como método, como precedente estarle adelantando las elecciones a cada presidente que pueda irse produciendo en el transcurso del tiempo, sería muy difícil así fortalecer la democracia”, expresó Moncada.



Horas después los representantes de la oposición en el diálogo nacional se pronunciaron en una conferencia de prensa, donde afirmaron que le darían un plazo de seis días para que el mandatario nicaragüense acepte el adelanto de comicios, tal y como lo ha solicitado la coalición opositora, así como el gobierno de Estados Unidos.



“La negociación tiene puntos o líneas rojas: libertad absoluta e incondicional de los presos políticos y adelanto de las elecciones. Si no hay eso, no hay posibilidad de otra negociación”, dijo Azahalea Solís, miembro suplente en la mesa de negociaciones.



Hasta el momento el gobierno de Ortega ha aceptado únicamente la liberación de los presos políticos, así como acuerdos para restablecer derechos y garantías, establecidos en la Constitución de Nicaragua pero que se han dejado de aplicar, según critica la oposición.



Dentro de los derechos y garantías la alianza opositora a Ortega ha exigido la libertad de movilización, así como la libertad expresión, y han solicitado de forma directa que el medio televisivo 100% Noticias, así como la redacción del semanario Confidencial, sean regresados a sus dueños.



Asimismo la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia solicitó que la materia prima de los diarios nacionales que se encuentran retenidos desde hace seis meses en la Dirección de Aduana, en Managua, sean entregados para evitar que éstos dejen de circular.



Marco Rubio: “Elecciones adelantadas que sean libres e incluyentes”



Sobre las negociaciones en Nicaragua el senador estadounidense Marco Rubio, republicano por Florida, opinó en su cuenta de Twitter manifestando que el gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo deben cumplir al menos cinco condiciones.



1. Libertad incondicional e inmediata de todos los presos políticos.



2. Libertad de expresión y movilización.



3. Garantías de seguridad para el retorno de exiliados.



4. Desarme de grupos paramilitares irregulares.



5. Elecciones adelantadas que sean libres e incluyentes.



El miércoles 3 de abril se tiene previsto que se conozca si el mandatario Daniel Ortega aceptará el adelanto de elecciones “libres y transparentes”. De lo contrario la representación de la oposición en el diálogo abandonará las negociaciones.



La comunidad internacional se encuentra pendiente de las de las conversaciones en Nicaragua, pues consideran que es la única vía para encontrar una salida pacífica a la crisis sociopolítica que según organismos de derechos humanos internacionales ha dejado 325 muertos, miles de heridos y más de 60 mil nicaragüenses exiliados.