Congresistas de EE.UU. impulsan TPS para venezolanos durante visita a Cúcuta







29/03/2019 - 18:33:33

VOA.- La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos votará en las próximas dos semanas un proyecto de ley para conceder a los venezolanos un estatus de protección temporal conocido como TPS, por sus siglas en inglés.



Jerry Nadler, representante por el estado de Nueva York, hizo el anuncio en Cúcuta, Colombia, durante una visita con otros legisladores para conocer la situación en la frontera y analizar la crisis migratoria.



En entrevista con la Voz de América, la representante Dona Shalala aseguró que el proyecto será sometido a votación en las próximas dos semanas.



"El presidente tiene el poder para dar el TPS, pero si no lo hace trataremos de aprobar el proyecto de ley", dijo la legisladora. Shalala añadió que, según su criterio, el motivo por el que el presidente Donald Trump no ha concedido el estatus a los migrantes por medio de una orden ejecutiva es porque tenía la "esperanza de que Maduro decidiera irse" después de las últimas sanciones.



En la visita a Cúcuta también estuvieron presentes el congresista Eliot Engel, Michael McCaul, Adriano Espaillat al igual que representantes del gobierno colombiano y de la Asamblea Nacional venezolana.



Situación en frontera con Venezuela "no está normalizada"



El gerente de la frontera de Colombia con Venezuela, por su parte, aprovechó el evento para aclarar que aunque ha aumentado el flujo de personas que entran a Colombia desde Venezuela, la situación en la frontera no está normalizada.



Así lo hizo saber a la Voz de América Felipe Muñoz, el gerente de la frontera oriental de Colombia. Lo que ha sucedido en los últimos días, explicó, es que los migrantes han “tenido que pasar por pasos ilegales, enfrentándose a todo tipo de riesgos, incluso de bandas ilegales”.



El cierre de la frontera también ha afectado la economía de la ciudad, donde tanto venezolanos como colombianos se beneficiaban de la compra y venta de insumos, dijo Muñoz. El gerente de la frontera aseguró que el gobierno de Colombia “está trabajando en medidas” para solventar la situación.



Muñoz viajó a Cúcuta el viernes para estar presente durante la visita de varios congresistas estadounidenses a la frontera, a la cual también asistieron miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela.



Ahora mismo, 1.285 exmilitares venezolanos y 568 familiares de éstos se encuentran en Colombia, la mayoría de ellos ubicados en el departamento del Norte de Santander, según dijo a la VOA Muñoz. Recientemente, un grupo de 400 exmiembros de la fuerzas armadas de Venezuela denunciaron un supuesto abandono por parte del gobierno de Colombia.



El gerente de la frontera desminitó estas acusaciones y aseguró que el país “ha actuado de manera generosa con estas personas”.