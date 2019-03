¿Triste cumpleaños? Fotos de Lady Gaga festejando en México dan de qué hablar







29/03/2019 - 15:22:02

Quien.- La cantante Lady Gaga viajó a Cabo San Lucas, en México, esta semana para celebrar sus recién cumplidos 33 años y, sobre todo, para relajarse y desconectar con sus amigos tras una temporada claramente intensa para ella, marcada por la obtención de su primer premio Oscar, por el fin de su compromiso matrimonial con Christian Carino y los rumores de romance con Bradley Cooper , coprotagonista de la cinta A Star is Born.



"Gaga voló a México a principios de semana para celebrar por adelantado su cumpleaños junto a algunos de sus mejores amigos. El grupo cuenta con su propio chef privado y por el momento se han limitado a disfrutar de la piscina del resort en el que se alojan. Todos celebrarán una cena para festejar el cumpleaños este mismo jueves", adelantaba un informante a la revista People.





Sin embargo, en las imágenes obtenidas por paparazzi se ve a la cantante con una apariencia triste y una actitud cabizbaja. Incluso, llamó la atención que llevara un pants y no un festivo look de playa.



La última vez que la estrella del pop visitó este paradisíaco destino de la costa mexicana, o por lo menos la última vez que una de estas escapadas trascendió públicamente, fue el pasado mes de febrero y con motivo del Día de San Valentín, cuando todavía vivía su romance de ensueño con el agente de artistas y parecía que su ya cancelada boda podría tener lugar en cualquier momento.





A principios de esta semana se especulaba con la posibilidad de que la artista esté tratando de rehacer su vida sentimental nada menos que con el actor Jeremy Renner, por lo que, quién sabe, este podría convertirse en uno de los invitados más llamativos en una posterior fiesta cumpleañera de la diva de la música