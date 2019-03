Miley Cyrus volvió a su look de Hanna Montana y está idéntica a hace 10 años





29/03/2019 - 15:18:16

Quien.- La cantante Miley Cyrus se ha transformado una vez más en su álter ego televisivo más famoso, Hanna Montana, tras pasar a la estética y compartir los sorprendentes resultados en Instagram a través de una serie de fotos y videos en los que, además de posar divertida, luce un favorecedor peinado que recuerda inevitablemente al de sus tiempos de estrella adolescente de la factoría Disney.



"¡Hanna Montana "forever", un verdadero icono!", ha escrito la intérprete en tono jocoso junto a una de las imágenes que han hecho las delicias de todos sus seguidores, tanto los que empezaron a seguir sus pasos en la serie de televisión como todos aquellos que se ha ido ganando en años recientes con una actitud más provocadora.

Una de las fotos que más repercusión ha generado en la red es un comparativo en el que se ve la imagen actual casi idéntica a las fotos promocionales de "Hanna Montana" del año 2009.



"Yo gano, soy la reina del #10yearchallenge", ha bromeado la flamante esposa de Liam Hemsworth en una de estas impactantes "stories" que ha compartido con sus fans.



Hay que recordar que, aunque a lo largo de esta década se ha distanciado por completo -en imagen y actitud- de la angelical cantante a la que daba vida en la producción, Miley siempre ha sostenido que, al margen de ciertos inconvenientes sufridos, está muy orgullosa del trabajo realizado durante sus años en televisión y, sobre todo, satisfecha de que la serie le proporcionara una plataforma privilegiada con la que darse a conocer y, eventualmente, poder ofrecer su propia visión artística.





"Definitivamente, lo recuerdo como un buen momento, creo que lo más difícil para mí fue equilibrar todo. Y se volvió más complicado cuando comencé a salir de gira al mismo tiempo como Hanna Montana y como yo misma", explicó en una sincera entrevista al canal CBS antes de incidir en el cariño que le sigue teniendo al personaje.



"Me quedo con el hecho de que la gente amaba a Hannah Montana porque era auténtica y eso tenía mucho que ver conmigo y con el carácter que le daba. Me encantó ser ese personaje", añadió la artista de 26 años.