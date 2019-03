Qué es el zoológico galáctico, la teoría de algunos científicos para explicar por qué no encontramos vida extraterrestre





BBC.- ¿Por qué tanta indiferencia?



Si somos solo un diminuto punto en medio de un gigantesco universo, es posible que en alguno de esos rincones interestelares haya vida.



Pero, si es así, ¿por qué no nos hablan?



Este es uno de los misterios favoritos de la ciencia ficción, pero si lo pensamos bien, también encierra una cuestión existencial.



¿Será que nos tienen miedo?, ¿o simplemente les parecemos demasiado aburridos?, ¿o será que sí intentan comunicarse pero no nos damos cuenta?





Estas preguntas fueron debatidas por un grupo de astrofísicos, biólogos, sociólogos, sicólogos e historiadores, que se reunieron hace unos días en el Museo de la Ciencia y la Industria en París, Francia.



Estos investigadores son parte de la organización Mensajes a Extraterrestres Inteligentes (METI), que se dedica al envío de señales interestelares con la esperanza de recibir, algún día, una respuesta.





Parece contradictorio que, a pesar de que es muy probable que haya vida en otros planetas, nunca hayamos logrado contactarla.



Los estudiosos de estos temas se refieren a esta aparente contradicción como "el gran silencio".



También le llaman la "Paradoja de Fermi", pues el físico italiano Enrico Fermi fue quien planteó la pregunta en 1950.



Una de las misiones de METI es descifrar por qué nuestros posibles vecinos cósmicos nos ignoran.



Durante su reunión, los investigadores discutieron una de las explicaciones que ellos consideran "más controvertidas". Se trata de la llamada "hipótesis del zoológico".





"Quizás los extraterrestres están vigilando a los humanos en la Tierra, de la misma manera en que nosotros observamos a los animales en el zoológico", dijo en un comunicado el astrobiólgo Douglas Vakoch, presidente de METI.



"¿Cómo lograr que los guardianes de este zoológico galáctico se revelen?".

Cuarentena galáctica



Para algunos científicos, la razón de que esos guardianes no se hayan revelado es que podría resultar peligroso.



"Experiencias pasadas muestran que cualquier encuentro de dos civilizaciones es peligroso para ambas", dijo la astrofísica Danielle Briot, quien trabaja para el Observatorio de París.



"Sabiendo eso, los extraterrestres civilizados no tratarán de comunicarse con nosotros".





Jean-Pierre Rospars, director del Instituto Nacional de Investigación en Agricultura de Francia, tiene una hipótesis similar.



"Parece probable que los extraterrestres estén imponiendo una "cuarentena galáctica", dice Rospars". "Se dan cuenta de que sería culturalmente perjudicial que sepamos de ellos",

¿Es buena idea contactarlos?



Vakoch propone que los humanos debemos buscar "alternativas más activas" para contactar a los extraterrestres.



"Si fuéramos a un zoológico y de repente una cebra nos mirara a los ojos y comenzara a escribir una serie de números primos con su pata, eso establecería una relación radicalmente diferente entre nosotros y la cebra, y nos sentiríamos obligados a responder", dice el científico.



"Podemos hacer lo mismo con los extraterrestres, transmitiendo señales de radio poderosas, intencionadas y ricas en información a las estrellas cercanas".



Pero este es un tema polémico.



En 2004, por ejemplo, en entrevista con National Geographic, el físico Stephen Hawking dijo que un posible contacto con alienígenas "sería un desastre".



"Los extraterrestres probablemente estarían muy adelantados respecto a nosotros (...). Creo que debemos quedarnos con la cabeza gacha", agregó.



En 2010, retomó esa idea en el canal Discovery Channel.



"Con tan solo mirarnos a nosotros mismos podemos ver cómo la vida inteligente podría resultar ser algo que no nos gustaría conocer", dijo Hawking.



La hipótesis del zoológico galáctico alimenta el debate sobre la posibilidad de vida extraterrestre, pero lo cierto es que la pregunta que todos nos hacemos sigue sin respuesta: ¿Estamos solos en el universo?