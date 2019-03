Cuál es el país de América Latina con más multimillonarios y cómo se compara la región con el resto del mundo







BBC.- La riqueza del mundo no está repartida por igual. Eso no es novedad. Pero es que cada vez se reparte en muchas menos manos y entre muchos menos países.



En el último informe de Oxfam sobre desigualdad económica, publicado en enero, ya se reflejaba que en 2017 apenas 43 personas concentraban la misma riqueza que 38.000 millones de habitantes en este planeta. En 2018 fueron 23, casi la mitad.







Y la desigualdad en la distribución de riqueza es también geográfica. Incluso entre multimillonarios.



El último listado de la revista económica Forbes publicado este mes sobre los 50 mayores mil millonarios del mundo (aquellos cuya fortuna supera los US$1.000) ubica a las personas más ricas del mundo en solo 12 países. Hace 20 años, se repartían en 13.



También tiende a reducirse el número de personas con más de US$1.000 millones. De un año a otro, según el mismo ránking(Billionaires) que cada año elabora la publicación, existen 2.153 superricos en el mundo, 55 menos que el año pasado.



Además, su fortuna en conjunto se redujo un 46%, a los US$400.000 millones en total con respecto al año anterior.

¿Dónde están los multimillonarios?



Estados Unidos es el país con más representantes en el top 50 de multimillonarios, y cada vez tiene más miembros en el club: si en 1999 eran 18, hoy son 21.





En las dos últimas décadas Rusia y China han sido los países que más han visto aumentar el número de mil millonarios oriundos, sumando cinco y cuatro respectivamente en el ránking.



El país donde surgen 2 multimillonarios a la semana



Los superricos estadounidenses ocupan también los tres primeros puestos de la lista. Son Jeff Bezos, fundador de Amazon, con una fortuna de USD131.000 millones; Bill Gates, creador de Microsoft, con US$96.500 millones y Warren Buffet, inversor, con US$82.500 millones.

¿Y en América Latina?



El número de multimillonarios en América Latina tampoco está repartido por igual en la región. Tan solo siete países latinoamericanos aparecen en el listado de Forbes: Brasil, México, Chile, Perú, Argentina, Colombia y Venezuela.

Países de América Latina con más multimillonarios

País Número de multimillonarios Total de riqueza en miles de millones de US$

Brasil 58 179,1

México 17 132,5

Chile 11 37,3

Perú 6 11,2

Argentina 5 10,9

Colombia 3 17,1

Venezuela 2 4,9

Source: Forbes



El primer multimillonario en la región que aparece en la lista es el magnate de las telecomunicaciones Carlos Slim, que aparece en el puesto número cinco del total representando a México con una riqueza de US$64.000 millones.



El lado personal y poco conocido de Carlos Slim, el hombre más rico de México



Después hay que bajar hasta al puesto 31 para encontrar al siguiente latinoamericano. Se trata del banquero brasileño Joseph Safra, que tiene un capital de US$25.200 millones. Es el banquero más rico del mundo, según Forbes.





Le siguen su compatriota Jorge Paulo Lemann, hombre de negocios que acumula US$22.800 millones.

¿De dónde sale la riqueza?



Pese a que la riqueza de los multimillonarios en la región proviene de sectores diversos como las telecomunicaciones, la banca y la minería (entre otros), a nivel global la lista refleja una tendencia. La del ascenso de una industria generadora de grandes fortunas: la tecnológica.





Hasta 14 de las personas más ricas del mundo han logrado su riqueza gracias a empresas relacionadas con la tecnología. Son los casos de Jeff Bezzos, mencionado anteriormente, Bill Gates, Marck Zuckerbeg (en el puesto ocho de personas más súperricas del mundo), Michael Dell (en computación) o el propio Carlos Slim.