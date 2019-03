Concejala del MAS dice que compra de terreno en Patapampa carece de estudios que la respalden







29/03/2019 - 12:51:59

La Paz, (ABI).- La concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Mavel Machicado, aseguró el viernes que la compra de terrenos en Patapampa para la instalación del nuevo relleno sanitario que efectuó el Ejecutivo edil carece de "estudios" que respalden esa adquisición.



"Al Concejo Municipal ha llegado el día martes la resolución ejecutiva por la compra de estos terrenos, donde se ha podido revisar y se ha observado que no tiene estudios que respalden esa compra", dijo a los periodistas.



El 20 de marzo, Revilla anunció que la comuna adquirió en Patapampa, a 14 kilómetros de la ciudad, 50 hectáreas de tierras, a 10 bolivianos el metro cuadrado, para instalar el nuevo botadero.



Machicado explicó que se advirtió en la resolución de la compra información incompleta y cuestionó por qué no se optó por la propuesta más económica, "lo que genera varias dudas".



La concejal indicó que el problema de la basura no está siendo atendido por la autoridad edil, Luis Revilla, con la seriedad que corresponde, y que su accionar solo demuestra una "improvisación" ante la necesidad de la población paceña de contar con un nuevo relleno sanitario.



Manifestó que ante la información incompleta de la resolución de compra envió un "instrumento de fiscalización" al Ejecutivo que cuenta con 12 preguntas y que espera que Revilla responda a la brevedad posible.



"Tenemos que ser muy responsables y plantear una solución concreta y viable y no improvisada", acotó.