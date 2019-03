Elliott Abrams a Maduro: No estamos jugando





29/03/2019 - 12:37:35

El Nacional.- Elliott Abrams, encargado especial de Estados Unidos para Venezuela, indicó que las personas que creen que es "un chiste" que todas las opciones están sobre la mesa, no deberían poner al presidente de Estados Unidos a prueba.



“Mi consejo para los venezolanos que piensan que todas las opciones sobre la mesa son un chiste o solo un simbolismo, es que no pongan a prueba al presidente en ello”, señaló.



En una entrevista, Abrams hizo una comparación con el dictador panameño Manuel Noriega, quien aseguraba que jamás ocurriría una invasión a su país y “terminó detenido en una prisión federal” de Estados Unidos.