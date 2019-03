ASFI: Capital de Prodem está en Bolivia y eso lo hace un banco boliviano







29/03/2019 - 12:34:34

La Paz, (ABI).- La directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Ivette Espinoza, aseguró el viernes que el capital de Prodem se encuentra en territorio boliviano, por lo que esa entidad financiera es nacional y no será afectada por la sanción impuesta por Estados Unidos a Bandes de Venezuela.



"Prodem sí tiene participación accionaria, más de 90% de Bandes, que es un banco venezolano, pero ese dinero, ese capital ya está aquí, en el momento en que han adquirido las acciones, ese dinero ha entrado aquí y Prodem es un banco nacional, boliviano", aseguró a la Red Patria Nueva.



Según Espinoza, Prodem tampoco realiza operaciones de comercio exterior, por lo que cualquier sanción que involucre acciones con Estados Unidos, no afecta a esa financiera.



La Directora de la ASFI explicó que la sanción de Estados Unidos está relacionada directamente a empresas o personas que tienen activos en ese país y el capital de Prodem se encuentra en Bolivia.



"No podemos hacer una generalización y no podemos decir que una norma se adecúa a una entidad", agregó.