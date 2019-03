Dirigentes del transporte que manejaron millones denuncian difamación







29/03/2019 - 12:31:08

Erbol.- Dirigentes que administraron millones del Fondo Prosalud de los choferes de La Paz anunciaron este jueves que se querellaran por difamación e injuria, en contra de sus disidentes que los acusaron de manejar el dinero recaudado por aportes de los transportistas.



“Vamos a querellarnos contra esta difamación, contra toda esta injuria”, afirmó Rubén Sánchez, actual ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes 1ro de Mayo, junto con sus antecesores Ismael Fernández y René Vargas.



De acuerdo con el informe de Vías Bolivia respecto a los depósitos, Rubén Sánchez recibió 2,8 millones de bolivianos entre 2015 y 2017, mientras que Ismael Fernández (actual ejecutivo nacional) recibió 2,5 millones entre 2013 y 2015. Respecto al tercero, Vías Bolivia no tiene datos, pero el exdirigente Max Pérez sostuvo que René Vargas manejó 5,7 millones de bolivianos junto a Fortunato Sirpa.



Sánchez especificó que los denunciados por difamar a los dirigentes serán Lucio Quispe, secretario general del sindicato Abaroa; Zenón Canaviri del sindicato Murillo; y Max Pérez, exdirigente del sindicato Villa Victoria.



Los tres que serán denunciados estuvieron presentes en el cabildo del miércoles que decidió iniciar un proceso penal a los dirigentes que manejaron el dinero.



Quispe y Canaviri, además fueron expulsados de la Federación, porque los dirigentes consideraron que fueron calumniados por ellos.



Rubén Sánchez agregó que la denuncia no sólo será por difamación, sino también por actos vandálicos, porque en la movilización para el cabildo se dañaron a vehículos de choferes que estaban trabajando.



Dijo que los denunciados ahora “tienen que comprobar esa difamación de los supuestos millones”.



Sánchez sostuvo este jueves, respecto a los millones, “que no hay esas economías”, aunque en un audio revelado de una reunión interna el mismo dirigente admitió que había recibido casi 3 millones de bolivianos y que daría cuentas de ellos.



Fernández, por su lado, reconoció que manejó más de dos millones, pero aseguró que ya ha hecho informes a los choferes y que lo volverá a hacer cuantas veces se los pidan. Aseveró que dejó el dinero en arcas.



El mismo dirigente sostuvo, en un audio filtrado, que parte del dinero se había gastado en viajes, dietas y “alguna farra”.



René Vargas da sus explicaciones



El exejecutivo René Vargas reconoció que al culminar su gestión no dejó dinero a la Federación del Fondo Prosalud. Aseguró que eso se debe a que tuvo que hacer pagos.



Explicó que tuvo que pagar contratos con una clínica privada y una farmacia para que los choferes tengan atención y medicamentos. Además, tuvo que cubrir 200 mil bolivianos para recuperar la clínica de los transportistas, dado que se había perdido un juicio en la gestión de Franklin Durán.



René Vargas mientras usaba la palabra.



Vargas dijo que Durán recibió entre cuatro y cinco millones de bolivianos, y que debe rendir cuentas a pesar de que ahora es diputado. El asambleísta del MAS reconoció anteriormente que manejó 3,2 millones de bolivianos y que tenía los descargos respectivos.



Los disidentes no tienen derechos



Quispe y Canaviri, los disidentes, están entre quienes firmaron la denuncia penal presentada en la mañana de ese jueves contra los dirigentes por enriquecimiento ilícito.



Al respecto, Rubén Sánchez dijo que ambos no pueden actuar como afiliados a la Federación porque fueron expulsados y perdieron esos derechos.



"Hasta aquí he aguantado a los señores en la difamación", agregó Sánchez.



Salpican a Carlos Mesa



El ejecutivo Rubén Sánchez aseguró que Max Pérez, quien reveló nombres y apellidos de quienes manejaron el dinero, es operador político del FRI y Carlos Mesa.



Ismael Fernández, quien en su momento pidió que Evo Morales sea presidente hasta 2050, acotó que Max Pérez actúa políticamente, debido a que se vienen las elecciones.