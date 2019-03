La rentabilidad en AFP Futuro cayó al 1.79%







29/03/2019 - 12:29:33

Correo del Sur.- La Rentabilidad Nominal Anualizada (RNA) de la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia SA, llegó a 1.79% al 28 de febrero de 2019, uno de sus niveles más bajos, mientras que sus inversiones se enfocaron en casi el 59% en Depósitos a Plazo Fijo (DPF) y la compra de bonos.



De acuerdo con los datos oficiales de la AFP Futuro, el valor cuota de los fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP) alcanzó un monto de Bs 683 al 28 de febrero de 2019, habiendo generado un indicador de rentabilidad adecuado a las condiciones del mercado nacional de valores, que se caracteriza actualmente por niveles bajos de rendimiento.



"Este indicador de rentabilidad, que es calculado diariamente a partir de la normativa emitida al respecto por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), alcanzó un nivel del 1.79% al 28 de febrero de 2019", señala el informe.



En enero de 2018 la RNA llegó a 2.99%, la misma que descendió a su nivel más bajo en enero de este año cuando llegó a 1.34%, para luego subir a 1.79%.



La rentabilidad acumulada del valor cuota de los fondos del SIP administrado por Futuro, continúa mostrando niveles superiores a los generados por la competencia (AFP Previsión).



La evolución histórica de este indicador muestra el periodo del 1° de junio de 1997 –fecha de inicio del Sistema de Pensiones de Capitalización Individual y el cierre de cada gestión– hasta el 28 de febrero de 2019, donde se muestra una curva muy parecida.



El portafolio de inversiones de los fondos del SIP al 28 de febrero, administrado por Futuro de Bolivia S.A. alcanzó un valor de Bs 56.251 millones, los cuales se encuentran invertidos, de acuerdo con los límites establecidos en la normativa legal vigente, en una diversidad de instrumentos financieros de distintos emisores del mercado de valores, lo que permite diversificar el riesgo y generar adecuados niveles de rentabilidad.



"Dichas inversiones son valoradas conforme a la Metodología de Valoración emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)", señala el reporte.



La estructura del portafolio de inversiones de los Fondos del SIP, por tipo de instrumento financiero estuvo dirigida en 58.83% a Depósitos a Plazo Fijo (DPF) y la compra de bonos de instituciones financieras; el 22.70% fue destinado a la compra de bonos, letras y cupones del Tesoro General del Estado y del Banco Central de Bolivia; el 11.02% se invirtió en cuotas de fondos de inversión cerrados; el 5.98% en otros rubros y sólo el 1.48% para otras disponibilidades.



"Es importante resaltar que esta estructura del portafolio permite distribuir el riesgo de las inversiones de la manera más adecuada posible, en el marco de las restricciones de inversión establecidas en la normativa legal en vigencia y las características propias del mercado nacional de valores", explica AFP Futuro.



ALERTAS



Especialistas en finanzas y bolsas de valores como Jaime Dunn alertaron que la rentabilidad de los fondos de pensiones no mejorarán en tanto la normativa evite mayores riesgos al momento de invertir.



El viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros, Omar Yujra, aclaró hace unos días a este diario, que no existe fundamento para afirmar que la caída de la rentabilidad de los recursos que manejan los fondos de pensiones se debe a la incertidumbre con la que trabajan las AFP –como señaló el analista Gustavo Rodríguez a El Deber–, porque los rendimientos de las inversiones en el Mercado de Valores no tienen un carácter estático.



El ministro de Economía, Luis Arce, al anunciar, en pasados días, la postergación por 30 meses más del arranque de la Gestora Pública de Seguridad Social a Largo Plazo, responsabilizó a las dos AFP, Futuro y Previsión, por los bajos niveles de rentabilidad, y dijo que la empresa encargada de desarrollar el software no estuvo a la altura de los desafíos al no poder hasta la fecha compatibilizar los sistemas de las dos AFP.