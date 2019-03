TDJ rechaza acción de cumplimiento en defensa de comunarios de Tariquía







29/03/2019 - 12:27:45

El País.- El Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (TDJ) rechazó la Acción de Cumplimiento presentada por comunarios de Tariquía que expresaron la vulneración a sus derechos luego de que se diera el ingreso por la fuerza a esta reserva “sin el consenso total de los pobladores de esta zona”, informó la asambleísta María Lourdes Vaca.



“Mediante una notificación hicieron conocer el rechazo -in limine- a la acción de cumplimiento interpuesto días atrás, eso refleja una incapacidad de resolver un tema muy claro y con fundamentos jurídicos para actuar en consecuencia”, expresó Vaca.



Rechazo de la acción de cumplimiento



Un rechazo in limine significa que fue por aspectos de forma y no del fondo, por lo que se realizará una verificación para enmendar las observaciones y volver a presentar la acción de cumplimiento, explicó Vaca.



Así también dijo que “cuando uno sabe que está actuando dentro del marco de la legalidad y del derecho no hay que perder la esperanza y la fe, tenemos todos los fundamentos y pruebas para demostrar la violación que hubo”.