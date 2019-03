Incertidumbre en Quillacollo: ciudadanos lamentan el freno político al desarrollo







29/03/2019 - 12:15:56

Los Tiempos.- Incertidumbre y recelo es el sentimiento de la población de Quillacollo debido a la crisis política que atraviesa ese municipio. Para la gente, el constante cambio de alcaldes se vuelve en un freno para el desarrollo de la región.



Se trata de un malestar general de varios años que revivió ayer, luego de que el Concejo Municipal de Quillacollo decidió abrogar la resolución que designaba a Antonio Montaño como alcalde suplente. El concejal duró siete semanas y cuatro días como máxima autoridad edil.



"Esto es un circo de payasos, parece un desfile de corruptos que caen uno por uno. La gente está cansada, no quiere políticos que solo se beneficien del cargo, queremos un alcalde que ponga orden y que haga obras, no hay nada en Quillacollo, más parece un mercado", expresó Gilbert Urquidi, comerciante de abarrotes.



María Paredes, una joven que vende frutas, lamenta que las autoridades hagan cambios constantes "que no traen ningún beneficio a nadie".



"De qué sirve tanto cambio de alcaldes, de qué sirve esta Alcaldía si no hay obras y ni un poquito de desarrollo. Cómo pues van a poder trabajar así, las calles son basureros y nadie hace nada. Los mercados cada vez con más ambulantes y nadie poner orden, no hay aquí la alcaldía, no hay autoridad", expresó María.



La elección de Montaño se dio luego de que el exalcalde Zacarías Jayta y el presidente del Concejo Víctor Osinaga, fueran aprehendidos el 31 de enero por estar involucrados en un caso de corrupción que salió a la luz con unos audios que fueron difundidos en las redes sociales.



Jayta fue nombrado como máxima autoridad edil, después de que Eduardo Mérida, exalcalde de Quillacollo, fuera suspendido del cargo, igual por un caso de corrupción. Mérida se encuentra detenido en el penal de San Pedro de Sacaba desde el 8 de febrero.



"No queremos más charlatanes, estamos hartos de la corrupción. Ojalá que se elija de una vez un alcalde estable y punto, para trabajar en nuestra ciudad. Creo que es lo que todos quieren, obras para Quillacollo", indico el ciudadano Mario Delgadillo.



Las opiniones expresadas por estos ciudadanos reflejan el malestar que existe en Quillacollo. La gente asegura que vive en un escenario constante de inestabilidad política, falta de obras y escaso desarrollo urbanístico.



Entretanto, Milton Soto, asesor legal de despacho de la Alcaldía de Quillacollo, dijo que mientras no reciban una notificación de la abrogación, Montaño seguirá siendo alcalde. Se espera que el Concejo elija hoy a la nueva autoridad edil.