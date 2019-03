Revilla llama a la Gobernación y al Gobierno a definir un lugar para el relleno sanitario y la planta







29/03/2019 - 12:13:52

La Razón.- Confiado en que Achocalla otorgará la autorización para que Alpacoma funcione por dos meses más, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, ha convocado a la Gobernación y al Gobierno a encarar un proceso conjunto para la definición del lugar donde se emplazará no solo el nuevo relleno sanitario, sino además la planta de tratamiento de basura con miras a su industrialización.



“En estos dos meses estamos obligados con la Gobernación y el Gobierno a trabajar juntos, a ubicar un lugar que ya no solo sea para el relleno, sino para la instalación también de la planta de tratamiento, así que sí se puede”, señaló la autoridad en una entrevista con la red Unitel.



Este viernes se cumplía el plazo para el cierre definitivo del rrelleno sanitario de Alpacoma acordado por Revilla y su colega de Achocalla, Dámaso Ninaja, por mediación del presidente Evo Morales en medio de la crisis de la basura que había inundado a la sede de Gobierno.



Revilla lanzó una convocatoria pública para ubicar un nuevo lugar para el depósito y decidió comprar predios en Patapampa, en el rural Alto Achachicalla, pero los vecinos de Achachicala y Limanipata, al que sumaron otros barrios, se oponen al plan. Mientras, aún se espera un estudio oficial que certifique que el lugar elegido es apto para una obra de esta naturaleza.



Por ello, el alcalde paceño ha pedido a Achocalla que amplíe el plazo para el uso de Alpacoma por dos meses más, en tanto se consiga un nuevo lugar. Ninaja comunicó, tras un largo debate en ampliado el jueves, que esa posibilidad está condicionada al cumplimiento de seis puntos, entre ellos el comienzo de la auditoría ambiental y los estudios que certifiquen el uso del depósito.



No obstante, han dado siete días de plazo para que La Paz cumpla con las exigencias.



“Nosotros, la próxima semana cumpliremos este requerimiento de Achocalla, es información que la tenemos disponible y no hay problema, eso nos permitirá, como ellos mismo dicen en su voto resolutivo, la ampliación por dos meses”, declaró Revilla.



Pero el asunto no es tan sencillo. Alejandro Poma, presidente de la Asociación Comunitaria de Alpacoma, indicó que una comisión vigilará de cerca el cumplimiento de cada demanda y luego se autorizará la ampliación del plazo.



Confiado en cumplir con los requerimientos, Revilla ha convocado a los gobiernos regional y nacional para dar una solución definitiva a la problemática sin descartar ninguna opción.



“No hay necesidad de generar debate sobre esto, de aquí a dos meses hay la posibilidad de trabajar de manera conjunta y evaluar todas las alternativas, no nos estamos cerrando en Patapamapa, hay la alternativa en Mecapaca, puede haber un alternativa en Achocalla, pueden haber otras alternativas en el Municipio de La Paz”, sostuvo el alcalde.



A su juicio, “eventualmente debe ser el mismo espacio y eso nos permitirá dar una solución definitiva al problema para dar este salto que está reclamando la gente y que lo ha planteado el propio Presidente de impulsar un proceso de industrialización, es un buen momento para hacerlo”.