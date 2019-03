Costas ratifica que no firmará el convenio por el SUS





29/03/2019 - 12:11:43

El Deber.- El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, ratificó este viernes que no firmará el convenio intergubernativo con el Ministerio de Salud para la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) en el departamento cruceño, pese a la acción popular que instauraron las organizaciones sociales del MAS en contra de la autoridad cruceña.



La declaración del gobernador cruceño forma parte de un pronunciamiento conformado por 19 puntos, en donde destacó que el SUS ofrece 327 prestaciones gratuitas y la Gobernación de Santa Cruz actualmente presta 463, es decir 136 prestaciones adicionales al SUS que pretende implementar el Gobierno.



“Por el estricto cumplimiento a la Ley de Autonomías no firmaré un convenio para cercenar la autonomía de los cruceños e imponer un seguro de salud que niega 136 prestaciones a la población cruceña, así que esa acción popular ni voy a ir, seguiré haciendo mi gestión este viernes en los valles”, declaró Costas.



La primera autoridad del departamento reiteró el pedido al Gobierno en cumplir con la ley y que se haga cargo de las dotaciones de ítems para la salud. Por otra parte aseguró que la acción popular presentada por las organizaciones sociales del MAS es ‘una clara señal del autoritarismo gubernamental’.



“El SUS no pretende mejorar la salud de los cruceños, pretende avasallar nuestros hospitales y no satisfechos con esto pretenden además quedarse con el presupuesto que los cruceños invertimos en nuestra salud, es decir nos trasladaron los hospitales sin recursos y ahora quieren llevarse los hospitales y el presupuesto de la gobernación”, concluyó.