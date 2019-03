Ortiz dice que Rafael Quispe recibe ataques racistas







29/03/2019 - 12:07:17

Erbol.- El candidato de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, afirmó este viernes que el diputado Rafael Quispe es objeto de ataques discriminatorios de corte racista.



El pronunciamiento surge después de que Carlos Mesa anunció un juicio contra Quispe y Wilson Santamaría, a quienes acusa de “tergiversar” y "difamar" con datos del dinero que el Estado asignó al vocero y su equipo para la causa marítima.



“Expresarle mi solidaridad al compañero Rafael Quispe, que en los últimos días, por seguir cumpliendo la labor de fiscalización que siempre ha realizado, ha recibido una serie de ataques, amenazas, insultos, yo diría discriminaciones de claro corte racista”, manifestó Ortiz.



Tras el anuncio de Mesa para enjuiciar a los diputados, Quispe respondió que el expresidente reacciona como “masista” y le recordó que la Constitución prohíbe procesar penalmente a asambleístas por actos que realizan en el ejercicio de su cargo.



Ortiz aseveró que ya viene criticando al “mesianismo”, que en su criterio impidió la unidad de la oposición.



En Bolivia Dice No, según Ortiz, nadie se somete a ninguna persona. “No hay alfiles, aquí no hay reyes, aquí no hay delfines, aquí hay aliados”, sostuvo.



Otra alianza



Ortiz firmo este viernes un nuevo pacto electoral. En este caso con Alianza Social Patriótica (ASP), que es liderada por Julio Tito, un excandidato a diputado por el MAS.