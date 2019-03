Empresa china Sinohydro provoca un perjuicio de 146 millones de dólares en 10 obras viales: Ecuador







29/03/2019 - 11:44:39

La Hora.- La Contraloría efectuó el examen especial a la construcción, por parte de la empresa estatal China Sinohydro, de 10 carreteras en Ecuador. La primera conclusión es que se incumplieron los porcentajes legales de subcontratación.



Así, las 10 obras analizadas fueron contratadas por 367 millones de dólares, pero la empresa china Sinohydro subcontrató la mano de obra y provisión de materiales, con otras empresas, por un valor total de 235’936.273,47 dólares.



Estas subcontrataciones representan el 64,28% del monto de los contratos, lo que contraviene lo estipulado en el artículo 79 de la Ley Orgánica de Contratación Pública, que establece un límite de 30% para estas operaciones.



Además, el organismo de control determinó que, al ser subcontradas, no se justifica que los costos se hayan incrementado en 129 millones, si se compara con lo establecido en los contratos iniciales.



Otras anomalías



Otra conclusión es que se realizaron pagos en exceso, por 29 millones, debido a que se modificaron las cantidades de obra y los precios unitarios sin estudios técnicos y otros sustentos.



Asimismo, en los 10 proyectos analizados no se cumplió con el plazo de ejecución de 36 meses, contados desde la fecha de suscripción del contrato. Sin embargo, tampoco se cobraron multas por 11,9 millones por los retrasos.



En el caso específico de la reconstrucción del tramo Quingue-Gunche, no se utilizaron los estudios y diseños contratados por el Ministerio de Obras Públicas, lo que redujo los trabajos en 20 km y se dejaron sin intervenir otros 34,2 km, sin justificación técnica ni jurídica.



La Contraloría también detectó que recibió en exceso 5,2 millones de dólares, a través de reajustes de precios por cambios injustificados de materiales de construcción.



Finalmente, la empresa china recibió 650.000 dólares por obras no ejecutadas dentro de los 10 proyectos analizados.