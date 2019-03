Parlamento británico rechaza por tercera vez el acuerdo del Brexit







29/03/2019 - 11:30:15

El acuerdo del Brexit propuesto por la primera ministra británica, Theresa May, se sometía este viernes en una tercera votación, “la última vez para garantizar” el acuerdo de salida de Reino Unido de la Unión Europea, la cual fue rechazada, nuevamente Cámara de los Comunes.



Con 344 votos en contra y 286 a favor, el acuerdo de salida de Londres de Bruselas ha sido rechazado por tercera vez.



La primera ministra reclamó que la determinación de la Cámara de los Comunes por rechazar el acuerdo del Brexit “es grave”.

Más sobre Reino Unido



May había asegurado, durante su intervención en el Parlamento británico, donde se estaba debatiendo el proyecto, que “ésta es la última oportunidad para garantizar el Brexit”.



Se trataba del tercer intento de May para que la Cámara de los Comunes aprobara el acuerdo, del que incluso había propuesto dejar su cargo a disposición en caso de que fuera aprobado el acuerdo.



“Estoy preparada para dejar mi trabajo para una mejor salida de este país”, había dicho este viernes antes de la votación. “Cada uno tiene que buscar en sus corazones y ver qué es lo mejor para nuestro país”, agregó.



“Votar que sí nos da el tiempo que necesitamos para completar el plan”, había asegurado.



Con este rechazo, lo que queda por delante para el gobierno británico es presentar un nuevo plan de Brexit antes del 12 de abril, fecha límite fijada por la Unión Europea.



“Solo quedan 14 días. No es tiempo suficiente para legislar y ratificar un acuerdo, y aun así el Parlamento ha sido claro que no permitirá salir de la UE sin un acuerdo”, dijo May luego del nuevo rechazo de los legisladores.



El lunes, el Parlamento británico volverá a reunirse para buscar una alternativa mayoritaria para la futura relación de Reino Unido con la UE. “Por supuesto, todas las opciones requerirán el acuerdo de salida”, dijo la premier.