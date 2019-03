Brasil: Rusia debería retirar sus tropas de Venezuela si pretende mantener a Maduro en el poder







29/03/2019 - 11:18:09

Infobae.- El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, declaró este jueves que "las tropas rusas enviadas a Venezuela deben partir si su propósito es mantener al chavismo en el poder".



En una entrevista con Reuters, Araújo dijo que esperaba que Rusia reconociera que apoyar al presidente Nicolás Maduro solo profundizaría el colapso de la economía y la sociedad de Venezuela, y que la única forma de salir de la crisis era celebrar elecciones bajo un gobierno interino liderado por el líder opositor Juan Guaidó.



"Si su idea es mantener a Maduro en el poder por más tiempo, eso significa que más personas morirán de hambre o huirán del país; más tragedia humana en Venezuela", dijo el canciller. "Cualquier cosa que contribuya a la continuación del sufrimiento del pueblo venezolano debe eliminarse", dijo Araújo en una entrevista telefónica.



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió el miércoles a Rusia que retire sus tropas de Venezuela y dijo que "todas las opciones" estaban abiertas para generar que eso suceda.



Por su parte, el mandatario brasileño Jair Bolsonaro, cuyo gobierno se unió a una coalición liderada por Estados Unidos para llevar ayuda humanitaria a Venezuela, dijo que las fuerzas armadas de su nación no tienen intención de intervenir militarmente en el país vecino.



La llegada de dos aviones de la fuerza aérea rusa a las afueras de Caracas, que se cree que transportaron a casi 100 agentes especiales de Rusia y personal de ciberseguridad, ha agravado la crisis política en Venezuela. El Kremlin dijo el jueves que eran "especialistas" enviados a Venezuela en virtud de un acuerdo de cooperación militar y que se quedaban allí.



Araújo dijo que la presencia de soldados rusos en Venezuela era un signo de la debilidad de Maduro. "Si necesita traer tropas del extranjero, está claro que sus propias fuerzas armadas no están totalmente con él y no pueden seguir reprimiendo al pueblo venezolano", dijo.



El canciller Araújo también dijo que a Brasil le gustaría discutir la crisis venezolana de manera bilateral con Rusia y China, sus socios en el grupo BRICS de las mayores economías de mercados emergentes, para convencerlos de que una transición diplomática en la nación productora de petróleo también podría ser lo mejor para ellos.



Como el grupo de países de Lima reconoció a Guaidó como el líder legítimo de Venezuela, Brasil ahora se está enfocando en lograr que sus representantes sean reconocidos en organizaciones internacionales en lugar de las de Maduro, dijo Araújo, como ocurrió recientemente en el Banco Interamericano de Desarrollo.



A pesar de tener diferentes puntos de vista del mundo, Araújo dijo que el gobierno brasileño está tratando de cooperar en el comercio y muchos otros temas con Rusia y China, cuyos presidentes asistirán a la cumbre del BRICS en Brasil en noviembre.



Una de las principales prioridades para el gobierno de Bolsonaro es expandir las exportaciones agrícolas a todo el mundo, y en particular a China, el mayor cliente de Brasil. Araújo planea visitar China con la ministra de Agricultura, Tereza Cristina Dias, en mayo.