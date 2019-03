El jefe de despacho de Juan Guaidó seguirá en prisión por orden de la justicia chavista







29/03/2019 - 11:15:42

Infobae.- Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente interino de Venezuela Juan Guaidó, continuará en prisión por orden judicial tras ser presentado el jueves ante los tribunales, informó la defensa.



Arrestado el 21 de marzo por agentes de inteligencia, Marrero "va a quedar privado de su libertad" durante el proceso de recabación de pruebas, dijo a la prensa el abogado Joel García tras la audiencia en el palacio de Justicia en Caracas.



Según informó el hermano, Marrero permanecerá recluido en la sede del Sebin, el servicio de inteligencia del régimen, en El Helicoide.



Marrero fue imputado por los delitos de "conspiración, legitimación de capitales, asociación para delinquir y ocultamiento de armas y explosivos", según García.



"La juez hoy desestimó el delito de usurpación de funciones. Fíjense bien: los delitos por los cuales hay la orden de aprehensión como es traición a la patria y usurpación de funciones no existen. Lo dictado hoy es muy incongruente", dijo Garcia en declaraciones a la prensa.



Sí se le concedió libertad condicional a Luis Páez, chofer de Marrero, con medidas cautelares de presentación periódica a tribunales y prohibición de salida de Venezuela, así como de declarar sobre el caso.



La justicia, agregó García, ordenó que permanezca en prisión otro de los detenidos, Juan Planchart, señalado como "financista" del presunto plan.



Tras la orden, comienza a correr un plazo de 45 días para las pesquisas de la Fiscalía.



Por su parte, el presidente encargado Juan Guaidó escribió en Twitter que "Marrero está secuestrado".



"Cuando, durante la audiencia, la jueza le preguntó a mi hermano Roberto Marrero quién era él, su respuesta fue: "Un ciudadano de muchos que están luchando por conseguir el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres"", escribió.



Marrero, abogado de 49 años, fue arrestado el pasado 21 de marzo por el servicio de inteligencia (Sebin) en su residencia de Caracas, sindicado de integrar una "célula terrorista" que planeaba atentados.



En el operativo, que incluyó el allanamiento del domicilio del diputado opositor Sergio Vergara, vecino de Marrero, también fue detenido su escolta Luis Páez.



Vergara contó a periodistas que cuando se llevaban preso a Marrero, éste le gritó que le habían puesto intencionalmente en su casa "dos fusiles y una granada".



Maduro se había referido a la "captura de un grupo terrorista" que planeaba atacar unidades militares, hospitales y estaciones de metro con "mercenarios de Colombia y Centroamérica". Además aseguró que Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, planificaba un complot para asesinarlo. No hay reportes de que la denuncia del mandatario forme parte del caso.



Guaidó por su parte catalogó el episodio de "secuestro" y una muestra de "debilidad" de Maduro al no poder detenerlo a él.



Marrero fue secretario del Parlamento en 2016 y abogado del opositor Leopoldo López, en prisión domiciliaria.



El arresto de Marrero ocurrió un día después de que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunciara "detenciones arbitrarias" de opositores en Venezuela.



Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay unos 866 "presos políticos".



Más temprano, este jueves, la Contraloría, el órgano que vigila a las instituciones públicas, inhabilitó por 15 años a Guaidó para ejercer cargos, acusándolo de corrupción, una medida que el opositor no reconoció.