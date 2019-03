Ellos son los nuevos suegros de Enrique Peña Nieto







29/03/2019 - 09:32:30

Quien.- Tania Ruiz Eichelmann, supuesta novia del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, está de fiesta, pues sus papás están celebrando 37 años de casados.



La modelo recurrió a una story para felicitarlos por su aniversario: "37 años de casados de mis papás. Felicidades a las personas que más amo y que gracias a ellos estoy aquí", escribió.





Pero, ¿quiénes son los padres de Tania, y por lo tanto, los ahora suegros de Enrique Peña Nieto? Tania es hija de Luis José Ruiz Ituarte, de 61 años, y Elizabeth Eichelmann Gómez.



Según consta en sus redes sociales, Luis José es un renombrado empresario vitivinícola potosino. Además de dedicarse a su empresa de vinos, también imparte diversos cursos de maridaje.



Esta actividad la heredó de su padre, Manuel Ruiz, quien se dedicaba a la importación de ultramarinos, es decir de diversos productos de latería, vinos y licores. Gracias a su tienda, Ruiz Solandero, es que hizo su fortuna.





En tanto, Elizabeth Eichelmann Gómez es de origen alemán (por parte de padre) y cubano (del lado materno). Elizabeth tiene a su cargo las relaciones públicas del Hospital Lomas de San Luis Internacional, tiene cinco hermanos, entre ellos Raquel, quien está casada con Juan Carlos Valladares García, con quien tuvo tres hijos, uno de ellos Juan Carlos Valladares, esposo de Ximena Navarrete, Miss Universo 2010.



Elizabeth y Luis José lograron una familia que se mantiene unida hasta la fecha, en parte gracias a la excelente relación que llevan sus cinco hijos, Luis José, Elizabeth, Tania, Alynn y Gerardo.



De ello, incluso ha dado cuenta su hermano Gerardo, quien ha sido uno de los grandes confidentes de Tania en su relación con Peña Nieto. Y aunque durante la entrevista que ofreció al programa Despierta América, no quiso afirmar que Tania y Enrique son pareja, sí dio a entender que hasta sus padres la apoyan en esta relación.



“Si sí o si no, nosotros queremos que sean felices, la familia siempre los ha apoyado mucho, mi familia cercana, mis papás”.



Cuestionado por la diferencia de edades entre ambos, pues Peña le lleva más de 20 años a Tania, su hermano, Gerardo aseguró que por ahora solo tienen una amistad, y negó conocer los detalles del inicio de esa relación.