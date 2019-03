Sorprende el notorio cambio en el físico de Vanessa Huppenkothen





29/03/2019 - 09:29:37

Quien.- Las últimas fotos que Vanessa Huppenkothen compartió en su cuenta de Instagram tiene muy preocupados a sus seguidores e incluso se ha vuelto blanco de críticas por la extrema delgadez que se puede apreciar.



Para los fanáticos de la conductora de 33 años es indudable que ha perdido una gran cantidad de peso, mismo que en lugar de alabarle le juzgan, pues consideran que este aspecto no le favorece para nada.





En las imágenes, Vanessa luce un rostro bastante afilado, un cuello muy delgado y la ropa se le ve muy holgada, escenario que hace pensar a los internautas que padece algún desorden alimenticio.



Algunos de los comentarios junto a las fotos son: “Muy guapa, pero te estás pasando de delgada”, “¿donde quedó ese cuerpawer?”, “Esa obsesión por estar extremadamente delgada ella es tan bella y tenía un cuerpo tan espectacular. No sé en qué momento trasformó su vida a una extrema delgadez”.



Ver esta publicación en Instagram Mi lugar favorito! #tulum Una publicación compartida de Vanessa Huppenkothen (@vanehupp) el 18 Mar, 2019 a las 12:20 PDT





Hasta el momento Vanessa no ha dado respuesta a estos mensajes que la cuestionan por la evidente disminución en su peso.



Recientemente, captaron a Vanessa durante el Abierto Mexicano de Tenis con su novio, Ricardo Dueñas, Director General del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA). A pesar de llevar una relación sólida por más de un año y de incluso tener planes de irse a vivir juntos, en sus redes sociales ambos son sumamente discretos con su relación y prefieren mantener a los medios alejados de su romance.



Ver esta publicación en Instagram En la presentación de la @intchampionscup 2019 tuve la oportunidad de entrevistar Álvaro Arbeloa, Diego Forlán, Robert Pirès, David Trezeguet, Luisão, Daniele Massaro, Matthäus, Fernando Quirarte, Zanetti, John Riise y Bryan Robson... aquí algunos momentos #icc2019 Una publicación compartida de Vanessa Huppenkothen (@vanehupp) el 27 Mar, 2019 a las 1:04 PDT





Hasta el momento Vanessa no ha dado respuesta a estos mensajes que la cuestionan por la evidente disminución en su peso.Recientemente, captaron a Vanessa durante el Abierto Mexicano de Tenis con su novio, Ricardo Dueñas, Director General del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA). A pesar de llevar una relación sólida por más de un año y de incluso tener planes de irse a vivir juntos, en sus redes sociales ambos son sumamente discretos con su relación y prefieren mantener a los medios alejados de su romance.