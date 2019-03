¿Kim Kardashian echó abajo los planes de Kanye West de mudarse a Chicago?







29/03/2019 - 09:26:06

Quien.- El pasado mes de septiembre el rapero Kanye West sorprendió a todos sus seguidores al revelar durante un evento benéfico celebrado en Chicago que estaba planeando mudarse otra vez a la ciudad que le vio crecer y establecerse allí para siempre: "No pienso volver a marcharme", fueron sus palabras exactas.



La idea de que el artista quisiera volver a sus raíces en busca de paz y tranquilidad resultaba algo lógico después de la dura temporada que acababa de atravesar debido a sus problemas de salud mental, pero chocaba radicalmente con la carrera profesional de su esposa Kim Kardashian, que ha establecido su base de operaciones en Los Ángeles, donde reside el resto de su mediática familia y se graban la mayor parte de los episodios del reality que todos ellos protagonizan.





Esa no sería ni de lejos la primera ocasión en que Kanye anunciaba por sorpresa unos planes que nunca llegarían a materializarse -como su decisión de presentarse candidato a la elecciones presidenciales en 2020 o 2024, que por ahora habría olvidado-, ya que acostumbra a dejarse llevar por la emoción del momento sin pararse a pensar demasiado en las consecuencias.



Sin embargo, en esta ocasión su declaración de intenciones pareció preocupar enormemente a Kim, demostrando se trataba de algo que NO se esperaba. En el último adelanto promocional de la nueva temporada de "Keeping Up With the Kardashians" -rodada entre finales del año pasado y principios de este-, la estrella televisiva reconoce entre lágrimas que mudarse a Chicago podría ser su "punto de ruptura" y el de su matrimonio, pero parece que no tenía nada de qué preocuparse.



Según han aclarado ahora varias fuentes cercanas a la pareja al portal People, Kanye se siente perfectamente feliz en Los Ángeles gracias en gran parte a las reuniones religiosas que empezó a organizar hace cuatro meses -primeros en su propia mansión y después en localizaciones al aire libre que cambian cada semana- y que ya cuentan con varias celebridades como Katy Perry entre sus seguidores.