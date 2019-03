Grupo Internacional de Contacto recomienda convocar elecciones en Venezuela







28/03/2019 - 21:32:55

VOA.- El Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, reunido en Quito, urgió el jueves a todas las partes involucradas en la crisis a mantener la neutralidad de la ayuda humanitaria y recomendó convocar a elecciones pacíficas en el país para asegurar una transición democrática pacífica.



“La solución a la crisis se basa en devolver las voz al pueblo en elecciones democráticas que sigan los estándares internacionales”, dijo la jefa de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, en una rueda de prensa.



El GIC recomendó que para que dichas elecciones se lleven a cabo es necesario que vuelva la legitimidad a las instituciones en Venezuela, que existan garantías para que todos los candidatos y partidos políticos puedan participar, una actualización del registro de votantes y que se permita la presencia de observadores internacionales.



El grupo también se ofreció a dar su apoyo y asistencia a un futuro proceso electoral. La Unión Europea tiene “experiencia” apoyando elecciones en otros países, dijo la jefa de política exterior europea.



“No se puede resolver la crisis en Venezuela de la noche a la mañana”, afirmó Mogherini pero aseguró que el grupo está “determinado a intensificar sus esfuerzos” para resolver la situación en el país.



El GIC también condenó la inhabilitación del presidente interino de Venezuela para ejercer cargos públicos por parte del contralor general del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.



“Esta decisión es otra demostración de la naturaleza arbitraria de los procesos judiciales en el país”, dijo el canciller ecuatoriano, José Valencia, al presentar la resolución del grupo.



“Es claro que las noticias como las que llegaron hoy no ayudan”, dijo Mogherini y reiteró la voluntad del GIC de apoyar a que la “solución venga desde dentro de Venezuela” y no se trata de una imposición.



Respondiendo a una pregunta de la Voz de América, la representante de la UE dijo que el grupo ha estado trabajando intensamente en los últimos meses y que ha llevado a cabo tres misiones en Caracas donde han hecho contacto con “todos los agentes” en el país.



Mogherini también dijo que mantenía contacto con miembros del Grupo de Lima y que ambas iniciativas tienen “muchos puntos en común con lo que” el GIC está proponiendo.



Valencia y Mogherini adelantaron que el grupo volverá a reunirse en Costa Rica a principios de abril. En la reunión estuvieron presentes también miembros de la Unión Europea.



A su llegada a la reunión el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, dijo que llegaba con la expectativa de seguir trabajando para encontrar una solución democrática, pacífica. "Estamos poniendo la mejor disposición y buena voluntad para encontrar una solución".

Esta reunión del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela se da cuando hay una cuenta regresiva, porque en su primer encuentro en Montevideo, Uruguay, el pasado 7 de febrero, acordaron un plazo de 90 días para cumplir con el objetivo de que se convoquen elecciones presidenciales en Venezuela. Quedan 40 días y si no se encuentran los mecanismos para que eso suceda, el Grupo de Contacto Internacional será disuelto.



Según han indicado los integrantes del grupo, los mecanismos que se desarrollen para la convocatoria electoral tienen que ser aceptados en Caracas.



Otro de los temas que se analizará en esta reunión en Quito por parte del Grupo Internacional de Contacto es la distribución de ayuda humanitaria en Venezuela. El grupo aboga porque la distribución esté a cargo de las Naciones Unidas, a fin de evitar la "politización" de la misma, como ocurrió en semanas recientes con la ayuda humanitaria que Estados Unidos ha enviado para los venezolanos.



Quienes no están en este grupo de contacto son representantes del gobierno en disputa de Venezuela liderado por Nicolás Maduro, ni del presidente encargado Juan Guaidó, lo que difiere de otro grupo que actúa paralelamente, el Grupo de Lima, que intenta buscar una salida a la crisis venezolana.



Esta reunión se da en un contexto interesante porque el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, hace solo 48 horas, reconoció las credenciales del gobierno interino de Juan Guaidó, algo que reitera el apoyo al presidente encargado.



Entre tanto, el Parlamento Europeo pidió el jueves elecciones presidenciales libres en Venezuela.



Desde la Unión Europea, que inició el Grupo de Contacto, se pidió la liberación de los presos políticos en Venezuela, así como el respeto por la Asamblea Nacional, que preside Juan Guaidó. También la UE pidió una recomposición del Consejo Electoral para que se lleven a cabo elecciones independientes.